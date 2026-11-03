"Инсценированное российское ИПСО": военный разобрал скандал в Петропавловской Борщаговке

Инцидент с военными в Петропавловской Борщаговке в Киевской области стал спланированной вражеской провокацией. Все это направлено на то, чтобы дискредитировать украинских защитников.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. По его словам, все это организовано с целью спровоцировать негативную реакцию в адрес украинских военных.

Есть много вопросов по поводу этого инцидента

Как подчеркнул Отченаш, есть много вопросов к женщине, которая спровоцировала весь этот инцидент. Она является откровенно пророссийской блогершей. Также в определенный момент ниоткуда появились несколько десятков молодых парней с фаерами.

Каждый день, когда ты гуляешь по улице, ты берешь с собой фаер. Скорая не была скорой. Все это настолько ужасно срежиссировано, но так вредит Украине и военным, что трудно что-то сказать. Прекрасная игра на руку России,

– сказал Отченаш.

Военный прокомментировал инцидент в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео 24 Канала

По его словам, больно, когда труд огромного количества военных обесценивают такими ИПСО. Это на самом деле сильно разочаровывает.

Мне очень до глубины души больно видеть, когда труд огромного количества военнослужащих, воинов, которые пошли защищать свою страну, просто обесценивают каким-то российским идиотским ИПСО, которое сильно распространилось,

– подытожил офицер.

Ранее командующий группировкой войск "Азов" Денис Прокопенко также предупреждал, что разжигание искусственного ажиотажа вокруг этой темы отвечает интересам России и направлено на раскол общества. В настоящее время обстоятельства конфликта у здания с военными изучают правоохранительные органы, а Государственное бюро расследований уже начало расследование, чтобы установить все детали инцидента.