"Зрежисоване російське ІПСО": військовий розібрав скандал у Петропавлівській Борщагівці

Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. За його словами, все це організовано для того, аби спровокувати хейт до українських військових.

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Є багато питань до цього інциденту

Як наголосив Отченаш, є багато питань до жінки, яка спровокувала весь цей інцидент. Вона є відверто проросійською блогеркою. Також в певний момент нізвідки з'явилися кілька десятків молодих хлопців з фаєрами.

Кожен день, коли ти гуляєш вулицею, то береш з собою фаєр. Швидка не була швидкою. Все це настільки жахливо зрежисовано, але так шкодить Україні та військовим, що важко щось сказати. Прекрасна гра на руку Росії– сказав Отченаш.

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За його словами, боляче, коли працю величезної кількості військових знецінюють таким ІПСО. Це насправді сильно розчаровує.

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Мені дуже до глибини душі боляче бачити, коли працю величезної кількості військовослужбовців, воїнів, які пішли боронити свою країну, просто знецінюють якимось російським ідіотським ІПСО, яке сильно розповсюдилося– підсумував офіцер.

Раніше командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко також застерігав, що розпалювання штучного ажіотажу навколо цієї теми відповідає інтересам Росії та спрямоване на розкол суспільства. Наразі обставини конфлікту біля будівлі з військовими вивчають правоохоронні органи, а Державне бюро розслідувань уже розпочало розслідування для встановлення всіх деталей інциденту.