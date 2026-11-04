Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд отправил под стражу еще одну подозреваемую

По делу о столкновениях возле дома с военнослужащими Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке суд вынес решение в отношении еще одной фигурантки. По версии следствия, женщина действовала совместно с Валентиной Молодой, которую также подозревают в причастности к инциденту.

Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на "Суспильне".

В чем подозревают Татьяну Кирееву?

По версии следствия, Киреева действовала в сговоре с Валентиной Молодой и водителем скорой помощи, чтобы помешать работе военного подразделения.

Ей инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, распространение информации о расположении военных, а также организацию массовых беспорядков.

Прокуратура утверждает, что не позднее 30 октября Киреева договорилась с Молодой о совместных действиях. В частности, она якобы распространила в Telegram-группе информацию о расположении военного объекта.

На следующий день водитель скорой помощи Виктор Ена, по данным следствия, приехал к дому, снял территорию на видео и передал запись Молодой.

Уже 2 ноября Молодая вместе с водителем прибыла на место. Как утверждают прокуроры, женщина в медицинской форме снимала видео и призывала других людей приехать к зданию. Это, по версии следствия, привело к блокированию въездов и выездов и препятствовало деятельности военных.

Что Киреева рассказала в суде?

Подозреваемая отрицала, что намеревалась препятствовать работе военных. По ее словам, она обратилась к Валентине Молодой по совету сестры, поскольку искала помощи для знакомого военнослужащего Андрея Кулешова.

Киреева рассказала, что Молодая предложила услугу "экстренной эвакуации" из ТЦК и воинских частей. Для этого нужно было зарегистрировать мужчину в специальном приложении и загрузить его документы.

Женщина подтвердила, что видела стоимость услуги – 107 тысяч гривен, однако отрицала, что с нее требовали эти деньги.

По словам Киреевой, 2 ноября она приехала к дому вместе с двумя сестрами, чтобы добиться госпитализации Андрея. Она утверждает, что не организовывала толпу и не призывала людей к столкновениям.

Я просто хотела донести до руководства "Азова", что есть некая группа, которая прикрывается их именем и занимается очень непорядочными вещами. Чтобы таких не было. Они порочат армию,

– заявила подозреваемая.

Адвокат Рустам Нуриев также настаивал, что действия его подзащитной были направлены исключительно на получение медицинской помощи для знакомого, а не на препятствование деятельности воинской части.

Что известно о столкновениях в Петропавловской Борщаговке?

2 ноября возле здания, которое использовалось в качестве временного пункта размещения военнослужащих Нацгвардии, произошли столкновения. В соцсетях распространялись неподтвержденные сообщения о якобы незаконном удержании и пытках людей.

Впоследствии выяснилось, что в здании находились военнослужащие, в частности те, кто самовольно покинул воинскую часть. Четверо из них нуждались в медицинской помощи и были госпитализированы.

3 ноября стало известно о задержании Валентины Молодой, которая приехала к дому на машине скорой помощи. 4 ноября суд также направил ее под стражу.