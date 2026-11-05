Почти 1400 публикаций за сутки: как Россия использовала столкновения в Петропавловской Борщаговке

Российские ресурсы развернули масштабную информационную атаку вокруг столкновений под Киевом. Пропаганда пытается представить этот инцидент как доказательство существования сети тайных пыточных камер в Украине.

По данным Центра стратегических коммуникаций, только в течение 3 ноября на ресурсах FIMI появилось около 1370 материалов с манипуляциями в отношении событий в Киевской области.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке?

Утром 2 ноября к дому на улице Солнечной подъехал медицинский микроавтобус с логотипом частной компании "Мед-Престиж". На месте находились как минимум два человека в форме сотрудников экстренной помощи, а еще один человек вел прямую трансляцию.

Одна из женщин начала общаться с полицейскими и утверждать, что в здании якобы незаконно удерживают 40 мужчин, четверо из которых нуждаются в неотложной медицинской помощи. В частности, она заявляла о переломе позвоночника у одного из них. По данным СМИ, речь идет о Валентину Молоду.

Вечером возле дома собралась толпа, участники которой требовали "освободить заложников". По данным Центра стратегических коммуникаций, среди присутствующих были провокаторы, которые пытались перевести конфликт в силовое противостояние. В результате были повреждены несколько автомобилей и забор.

Чтобы урегулировать ситуацию, на место прибыли командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Пивненко пояснил, что здание является местом временной дислокации одного из подразделений Нацгвардии. Там находились, в частности, мобилизованные военнослужащие и несколько человек, которые ранее самовольно покинули воинскую часть.

Журналистам разрешили осмотреть помещение, а нескольких военных с жалобами на здоровье направили в медицинское учреждение.

Как Россия использовала инцидент для информационной атаки?

После инцидента 2 ноября российские ресурсы начали массово распространять фейки о якобы пытках и незаконном удержании мужчин, пытаясь дискредитировать украинские власти и подорвать доверие к мобилизации.

К ним также присоединились ресурсы блогеров Дмитрия Гнапа, Мирослава Олешко, Артема Фурманюка, Андрея Останда и ряд телеграм-каналов антимобилизационной направленности.

Первые сообщения о якобы незаконном удержании и убийствах мужчин в здании появились в социальных сетях около 11:30. Уже через час один из каналов распространил информацию о якобы погибшем.



Столкновения в Петропавловской Борщаговке: некоторые ресурсы заявляли о погибшем / Скриншот

Впоследствии эти утверждения начали распространять блогеры и Telegram-каналы, выступающие против мобилизации. К информационной кампании присоединились и российские ресурсы.

События в Петропавловской Борщаговке стали главной темой среди пропагандистов / Скриншот с сайта

Пропагандисты подчеркивали, что силовики избивают и стреляют в ни в чем не повинных протестующих / Скриншот

События в Петропавловской Борщаговке прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она утверждала, что подобных объектов в Украине якобы много. Кроме того, представитель Путина Дмитрий Песков назвал инцидент событием мирового масштаба. Утверждения кремлевских спикеров сразу подхватили представители европейских правых сил, в частности Алис Вайдель и Флориан Филиппо.

По данным автоматизированного мониторинга, в целом было выявлено около 16 тысяч публикаций о событиях в Петропавловской Борщаговке. Более 6 тысяч из них содержали недостоверную информацию и откровенные фейки.

По версии пропаганды, в Петропавловской Борщаговке якобы находился "концлагерь" / Скриншот

В частности, речь шла о якобы "тайной камере пыток", "концлагере", гибели мужчин от пыток и расстреле участников протеста. Российские ресурсы опубликовали около 2280 постов на эту тему. К распространению информации присоединились более 1100 ресурсов на различных платформах.

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возле дома вспыхнули столкновения, где временно находились военнослужащие Национальной гвардии. Поводом стали сообщения в соцсетях о якобы незаконном удержании десятков мужчин и пытках.

После инцидента Государственное бюро расследований открыло уголовное дело, чтобы проверить законность действий всех причастных к событиям.