Пенсионный фонд направил на выплаты в октябре 14,4 миллиарда

8 октября 2022 , 16:46
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Источник:

ПФУ

Пенсионный фонд Украины на 6 октября направил на пенсионные выплаты за текущий месяц 14,4 миллиарда гривен. 100% профинансированных сумм зачислены на счета пенсионеров.

ПФУ направил на пенсионные выплаты в октябре 14,4 миллиарда

По сообщению АО "Укрпочта", на 5 октября доставлено 32,6% профинансированных сумм. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

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На 06 октября на пенсионные выплаты направлено 14,4 миллиарда гривен, в том числе 4 миллиарда гривен – на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 10,4 миллиарда гривен – через уполномоченные банки. Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм,
– говорится в сообщении.  

Также в учреждении сообщили, что в октябре предоставлено 159 000 пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ, в том числе 06 октября – 40 тысяч.

 

Какой будет пенсия в 2023 году

Кабмин одобрил проект бюджета, в котором заложил новый прожиточный минимум на 2023 год. В этом году пенсии еще раз выросли – с 1 октября, а вот в следующем году останутся неизменными.

Еще в этом году пенсионеров ожидает повышение минимальной пенсии. С 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен. Это и есть минимальный размер пенсии. В 2023 году его планируют оставить на таком же уровне без просмотров.

Напомним, что в октябре этого года пенсионерам в возрасте от 70 лет повысили пенсии на 300 гривен. Правда, это касается только пенсионеров, получающих менее 10 340 гривен. Таких в Украине 1,7 миллиона человек. Также с 1 октября 2022 г. выросли минимальные размеры военных пенсий по инвалидности.

Автор: Марта Касіянчук