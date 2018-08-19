Philips представил монитор с интеллектуальной технологией, что обеспечит хорошее самочувствие

Компания Philips пополнила свой ассортимент мониторов моделью 328P6VUBREB/11. Диагональ экрана составляет 31,5 дюйма, а в основе устройства матрица VA.

По это пишет 3dnews.ru.

Панель имеет формат 4K UHD: разрешение составляет 3840×2160 пикселей. Показатели типовой и динамической контрастности достигают 3000: 1 и 80 000 000, а углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

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Кроме того, монитор оборудован встроенной док-станцией с разъемом USB 3.1 Type-C и функцией подачи питания.

Интересно, что экран можно подключить к ноутбуку с помощью единого кабеля USB Type-C, чтобы смотреть видео в хорошем разрешении и пользоваться высокоскоростной передачей данных, одновременно заряжая портативный компьютер.

Экран оснащен 3-ваттными стереофоническими динамиками, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (× 2) и концентратором USB 3.0.

Также устройство получило подставку SmartErgoBase, что может регулировать высоту, поворот, наклон и угол поворота дисплея.

А режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что помогает поддерживать хорошее самочувствие.

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