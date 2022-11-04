Американские "птички" против иранских "мопедов": что известно о дронах Phoenix Ghost

США объявили об очередном пакете оборонной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Туда вошло рекордное количество дронов-камикадзе Phoenix Ghost.

В рамках предыдущих пакетов помощи США предоставляли Украине несколько десятков дронов Phoenix Ghost. Теперь Вашингтон решил передать 1 100 таких "птичек". Все, что известно об американских беспилотниках – читайте дальше в материале 24 канала.

Обратите внимание Советник Байдена приехал в Киев и встретился с Зеленским

Одни из новейших американских беспилотников

О дронах Phoenix Ghost известно очень мало. Даже их внешний вид неизвестен, поэтому то, что вы увидели на главном фото – фактически иллюстративное изображение.

Дроны-камикадзе Phoenix Ghost, по всей вероятности, являются одними из новейших американских беспилотников. Разработчиком этих дронов является компания AEVEX Aerospace в сотрудничестве с Воздушными силами США. Точно неизвестно, когда именно их создали, однако, скорее всего, накануне полномасштабного российского вторжения.

Этот беспилотник разработан для войны в условиях равнинной местности, поэтому подходит для использования в Украине. Phoenix Ghost можно использовать для получения изображений местности, однако приоритетом является именно атака. Эти дроны способны поражать бронированные цели.

Американский дрон имеет немало преимуществ. Например, он может взлетать вертикально и находиться в полете до 6 часов, что позволяет запускать его на относительно большие расстояния. Кроме того, его можно использовать ночью, ведь Phoenix Ghost оборудован инфракрасными датчиками.

Технические характеристики дрона, как и его внешний вид, остаются неизвестными.

Сигнал Ирана и России: о чем свидетельствует предоставление рекордного количества таких дронов

Россия покупает у Ирана дроны-камикадзе, в частности, Shahed 136, которые в народе уже назвали "мопедами" из-за характерного звука, похожего на работу бензопилы или двигателя мотоцикла, который слышен при его приближении. Эти беспилотники россияне активно применяют для атак по Украине, в частности, для ударов по энергетическим объектам нашего государства.

Хотя Тегеран отрицает предоставление России дронов, но обломки сбитых "мопедов" свидетельствуют о другом. Иран продолжает оказывать вооруженную поддержку оккупантам.

О чем может свидетельствовать тот факт, что США решили предоставить Украине рекордное количество своих беспилотников, по сути своей также дрон-камикадзе? Прежде всего, это доказывает, что российские пугалки и террор только усиливают оборонную помощь нашему государству. Кроме того, предоставление такого количества дронов Phoenix Ghost может быть сигналом как России, так и Ирана и ответом на применение дронов Shahed 136 и других дронов-камикадзе.

Ну и кроме этих факторов решение о предоставлении в разы большего количества дронов Phoenix Ghost может свидетельствовать о том, что украинские воины хорошо освоили их и эффективно используют на поле боя.

Кратко о новой оборонной помощи от США

4 ноября Пентагон объявил о новой оборонной помощи Украине. Помимо дронов Phoenix Ghost, в новый пакет вошли:

ПВО Hawk – установки прошлого поколения, которые во время Холодной войны являлись главным зенитным комплексом США и стран НАТО.

250 БТР М1117;

40 бронекатеров.

Кроме того, США, Нидерланды и Чехия приняли совместное решение о предоставлении Украине 90 чешских танков Т-72. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, первые 26 танков прибудут в Украину уже в течение месяца.

Интересно – Резников о ситуации с иранскими дронами: смотрите видео