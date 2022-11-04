У межах попередніх пакетів допомоги США надавали Україні по кілька десятків дронів Phoenix Ghost. Тепер Вашингтон вирішив передати 1 100 таких "пташок". Усе, що відомо про американські безпілотники – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Одні з найновіших американських безпілотників

Про дрони Phoenix Ghost відомо надзвичайно мало. Навіть їхній зовнішній вигляд є невідомим, тому те, що ви побачили на головному фото – фактично ілюстративне зображення.

Дрони-камікадзе Phoenix Ghost, ймовірно, є одними з найновіших американських безпілотників. Розробником цих дронів є компанія AEVEX Aerospace у співпраці з Повітряними силами США. Точно невідомо, коли саме їх створили, однак найімовірніше, що напередодні повномасштабного російського вторгнення.

Цей безпілотник розроблений для війни в умовах рівнинної місцевості, тому він підходить для використання в Україні. Phoenix Ghost можна використовувати для отримання зображень місцевості, однак пріоритетом є саме атака. Ці дрони здатні вражати броньовані цілі.

Американський дрон має чимало переваг. Наприклад, він може злітати вертикально та перебувати в польоті до 6 годин, що дозволяє запускати його на відносно великі відстані. Крім того, його можна використовувати вночі, адже Phoenix Ghost обладнаний інфрачервоними датчиками.

Технічні характеристики дрона, як і його зовнішній вигляд, залишаються невідомими.

Сигнал Ірану та Росії: про що свідчить надання рекордної кількості таких дронів

Росія купує в Ірану дрони-камікадзе, зокрема, Shahed 136, які в народі вже назвали "мопедами" через характерний звук, схожий на роботу бензопили чи двигуна мотоцикла, який чути при його наближенні. Ці безпілотники росіяни активно застосовують для атак по Україні, зокрема для ударів по енергетичних об'єктах нашої держави.

Хоч Тегеран заперечує надання Росії дронів, та уламки збитих "мопедів" свідчать про зовсім інше. Іран продовжує надавати збройну підтримку окупантам.

Про що може свідчити той факт, що США вирішили надати Україні рекордну кількість своїх безпілотників, які по суті своїй також є дронами-камікадзе? Насамперед це доводить, що російські лякалки та терор лише посилюють оборонну допомогу нашій державі. Крім того, надання такої кількості дронів Phoenix Ghost може бути сигналом як Росії, так й Ірану та відповіддю на застосування дронів Shahed 136 й інших дронів-камікадзе.

Ну й окрім цих факторів, рішення про надання в рази більшої кількості дронів Phoenix Ghost може свідчити про те, що українські воїни добре освоїли їх та ефективно використовують на полі бою.

Коротко про нову оборонну допомогу від США

4 листопада Пентагон оголосив про нову оборонну допомогу Україні. Крім дронів Phoenix Ghost, до нового пакету увійшли:

ППО Hawk – установки минулого покоління, які у час Холодної війни були головним зенітним комплексом США та країн НАТО.

250 БТР М1117;

40 бронекатерів.

Крім того, США, Нідерланди та Чехія ухвалили спільне рішення про надання Україні 90 чеських танків Т-72. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, перші 26 танків прибудуть до України уже протягом місяця.

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