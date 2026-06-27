Подложенные амфоры и травма после полета с журавлями: всплыли новые подробности о пиаре Путина

Резонансные публичные мероприятия с участием Владимира Путина были заранее спланированы. Более того, после одного из таких мероприятий российский диктатор даже получил травму спины.

Об этом рассказал бывший пресс-секретарь Российского географического общества (РГО), возглавляемого Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, Дмитрий Скоробутов в интервью проекту "Можем обсудить".

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Что рассказал Скоробутов о Путине и Шойгу?

В интервью вышеупомянутому российскому проекту Дмитрий Скоробутов рассказал, что главной задачей медиакоманды Российского географического общества было продвижение тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу.

По его словам, именно на формирование его имиджа направлялись основные бюджеты и медиапроекты. Бывший чиновник также вспомнил акцию 2011 года, когда Путин во время погружения под воду якобы "случайно" нашел античные амфоры.

По словам бывшего пресс-секретаря, соответствующие сосуды заранее достали из музея, после чего разместили на мелководье, чтобы российский президент мог их якобы "найти" перед камерами во время этого погружения.

Еще одной постановочной акцией, по его данным, стал полет Владимира Путина на дельтаплане вместе со стерхами. Именно после этого мероприятия российский диктатор, как утверждает Скоробутов, получил серьезную травму спины.

Когда дельтаплан приземлился, приземлился он не очень удачно. Путин повредил спину, и с тех пор это, насколько мне известно, его основная проблема со здоровьем. Мне рассказывали, что несколько лет ему делали новокаиновые блокады — боли были такими, что он не мог ни ходить, ни лежать, ни двигаться,

– сказал он.

Он также утверждает, что на видеозаписях 2012–2014 годов можно заметить, как российский президент периодически хромает. После этого в целом подобные масштабные пиар-акции с участием Владимира Путина почти прекратились.

В то же время основная часть ресурсов РГО по-прежнему в основном использовалась для продвижения имиджа Шойгу, а финансирование проектов, как он говорит, обеспечивалось за счет взносов бизнеса и государственных компаний.

Кстати, в новом интервью ресторатор Маргарита Сичкарь вспомнила встречу с Владимиром Путиным в своём ресторане в Москве в конце 1990-х. Она поделилась подробностями ужина, который проходил под контролем спецслужб.