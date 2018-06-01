Пиар политиков – единственный минус спецоперации с Бабченко, – экс-заместитель главы СБУ

Об "убийстве" Аркадия Бабченко, протестах в Грузии и об акциях в поддержку Сенцова – в программе "Pro новости" рассказали экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, политический обозреватель Гела Васадзе и программный директор Крымского дома Алим Алиев.

О протестах в Грузии

Гела Васадзе: Это объясняется грузинским менталитетом, когда они чувствуют обиду собственного самолюбия – протесты становятся возможны. Что касается случая, резонансного убийства, тогда каждый понял, что это может случиться и с ним. Вид взрослого мужчины, который плачет под забором генеральной прокуратуры, потому, что он не смог добиться справедливости, не мог не возмутить общественность.

Подростка убили, но никого не осудили. Обвиняемого признали невиновным. И это всколыхнуло всю Грузию. Но политических требований в начале не было. Люди требовали наказать виновных. И поэтому с должности ушел генпрокурор. Принцип "своих не сдаем" сделал для власти только хуже. Потому что в демократических странах все наоборот и власть должна это понять.

Гела Васадзе: Я не думаю, что это в Украине не реально. В Украине просто плохо просят, плохо требуют. Потому что когда в Украине требовали, то тогда и президент бежал в Ростов. Поэтому то, что в Украине отставка чиновников - это не реально, это не так. Это больше, чем реально.

О поддержке Сенцова

Алим Алиев: Если говорить, например, о Киеве, 2 июня в 11:00 приглашаем всех на Майдан Независимости прийти с плакатами, взять с собой футбольные свистки для того, чтобы приобщиться к этой глобальной акции. Кроме того, 2 мая мы вместе с поэтами и писателями в то же время на Книжном Арсенале проведем такую ​​же акцию.

Мы знаем, что у Олега уже есть проблемы со здоровьем. У него, как он сам сказал, уже выпало два зуба. И я понимаю, что вот такими жертвами они пытаются достучаться в первую очередь к мировому сообществу. Даже не к самому Путину, а к мировому сообществу, чтобы оно нажало на Путина, различными способами.

Об убийстве Бабченко

Виктор Ягун: Без инсценировки невозможно было провести такую ​​спецоперацию. Целью было не только документирование посредников и заказчиков, но и показать России, что мы готовы к такому и посмотреть на реакции Кремля.

Контакты между заказчиками и исполнителями можно было обнаружить без инсценировки, но СБУ интересовал список из 30 человек, который заказчик пообещал предоставить после качественно выполненной работы. Но доказательств о причастности Кремля пока недостаточно. Я очень надеюсь, что они появятся, потому что операция, которая была проведена, требует ответственности от Украины перед всем международным сообществом. Поэтому СБУ не открывает все доказательства, надеясь, что РФ сделает ошибки.

Виктор Ягун: По моему мнению и по мнению зарубежных экспертов, которые мне звонили, операция была проведена безупречно. Потому что не было утечек информации. Минус в том, что политические деятели хотят использовать операцию для своего пиара.