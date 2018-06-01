22:12
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
21°C 11°C
  • суббота
    25°C 10°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Куда
ЦРУ
09:14, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Программы Pro новости
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Пиар политиков – единственный минус спецоперации с Бабченко, – экс-заместитель главы СБУ

Pro новости 84 Читати новину українською

Об "убийстве" Аркадия Бабченко, протестах в Грузии и об акциях в поддержку Сенцова – в программе "Pro новости" рассказали экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун, политический обозреватель Гела Васадзе и программный директор Крымского дома Алим Алиев.

О протестах в Грузии

Гела Васадзе: Это объясняется грузинским менталитетом, когда они чувствуют обиду собственного самолюбия – протесты становятся возможны. Что касается случая, резонансного убийства, тогда каждый понял, что это может случиться и с ним. Вид взрослого мужчины, который плачет под забором генеральной прокуратуры, потому, что он не смог добиться справедливости, не мог не возмутить общественность.

Подростка убили, но никого не осудили. Обвиняемого признали невиновным. И это всколыхнуло всю Грузию. Но политических требований в начале не было. Люди требовали наказать виновных. И поэтому с должности ушел генпрокурор. Принцип "своих не сдаем" сделал для власти только хуже. Потому что в демократических странах все наоборот и власть должна это понять.

Гела Васадзе: Я не думаю, что это в Украине не реально. В Украине просто плохо просят, плохо требуют. Потому что когда в Украине требовали, то тогда и президент бежал в Ростов. Поэтому то, что в Украине отставка чиновников - это не реально, это не так. Это больше, чем реально.

О поддержке Сенцова

Алим Алиев: Если говорить, например, о Киеве, 2 июня в 11:00 приглашаем всех на Майдан Независимости прийти с плакатами, взять с собой футбольные свистки для того, чтобы приобщиться к этой глобальной акции. Кроме того, 2 мая мы вместе с поэтами и писателями в то же время на Книжном Арсенале проведем такую ​​же акцию.

Мы знаем, что у Олега уже есть проблемы со здоровьем. У него, как он сам сказал, уже выпало два зуба. И я понимаю, что вот такими жертвами они пытаются достучаться в первую очередь к мировому сообществу. Даже не к самому Путину, а к мировому сообществу, чтобы оно нажало на Путина, различными способами.

Об убийстве Бабченко

Виктор ЯгунБез инсценировки невозможно было провести такую ​​спецоперацию. Целью было не только документирование посредников и заказчиков, но и показать России, что мы готовы к такому и посмотреть на реакции Кремля.

Контакты между заказчиками и исполнителями можно было обнаружить без инсценировки, но СБУ интересовал список из 30 человек, который заказчик пообещал предоставить после качественно выполненной работы. Но доказательств о причастности Кремля пока недостаточно. Я очень надеюсь, что они появятся, потому что операция, которая была проведена, требует ответственности от Украины перед всем международным сообществом. Поэтому СБУ не открывает все доказательства, надеясь, что РФ сделает ошибки.

Виктор Ягун: По моему мнению и по мнению зарубежных экспертов, которые мне звонили, операция была проведена безупречно. Потому что не было утечек информации. Минус в том, что политические деятели хотят использовать операцию для своего пиара.

Теги: Новости Украины Новости политики протесты Новости Грузии "Убийство" Аркадия Бабченко Олег Сенцов Pro новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо
сегодня, 22:02 Дим розсіявся: чи можна вірити в успіх спецоперації СБУ щодо "вбивства" Бабченка?
Богдан Яременко 103
Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям
сегодня, 21:00 Бабченко жив: почему Запад может прекратить доверять украинским властям
Іван Яковина 214
Вода и не только: что вы знаете о напитках
сегодня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
74
Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
сегодня, 20:00 Долар по 50 или угодить за решетку: почему депутаты не бояться дефолта
Сергій Фурса 363
Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
сегодня, 19:00 Не только мажоры: как украинцы пытаются избежать наказания за нарушение ПДД
Євгенія Мазур 257
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук