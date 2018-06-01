Піар політиків – єдиний мінус спецоперації з Бабченком, – екс-заступник голови СБУ

Про "вбиство" Аркадія Бабченка, протести у Грузії та про акції на підтримку Сенцова – у програмі "Pro новини" розповіли екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун, політичний оглядач Гела Васадзе і програмний директор Кримського дому Алім Алієв.

Про протести у Грузії

Гела Васадзе: Це пояснюється грузинським менталітетом, коли вони відчувають образу власного самолюбства – протести стають можливі. Що стосується випадку, резонансного вбивства, тоді кожен зрозумів, що це може трапитися і з ним. Вигляд дорослого чоловіка, який плаче під парканом генеральної прокуратури, через те, що він не зміг добитися справедливості, не міг не збурити громадськість.

Підлітка вбили, але нікого не засудили. Звинуваченого визнали не винним. І це сколихнуло всю Грузію. Але політичних вимог на початку не було. Люди вимагали покарати винних. І через це з посади пішов генпрокурор. Принцип "своїх не здаємо" зробив для влади тільки гірше. Тому що в демократичних країнах все навпаки і влада має це зрозуміти.

Гела Васадзе: Я не думаю, що це в Україні не реально. В Україні просто погано просять, погано вимагають. Бо коли в Україні вимагали, то тоді і президент утік до Ростова. Тож те, що в Україні відставка чиновників – це не реально, це не так. Це більше, ніж реально.

Про підтримку Сенцова

Алім Алієв: Якщо говорити, наприклад, про Київ, 2 червня об 11:00 запрошуємо всіх на Майдан Незалежності прийти з плакатами, взяти з собою футбольні свистки для того, щоб долучитись до цієї глобальної акції. Окрім того, 2 травня ми разом із поетами і письменниками у той же час на Книжковому Арсеналі проведемо таку ж акцію.

Ми знаємо, що в Олега вже є проблеми зі здоров'ям. В нього, як він сам сказав, вже випало два зуби. І я розумію, що от такими жертвами вони намагаються достукатись в першу чергу до світової спільноти. Навіть не до самого Путіна, а до світової спільноти, щоб вона натиснула на Путіна, в різний спосіб.

Про вбивство Бабченка

Віктор Ягун: Без інсценування не можливо було провести таку спецоперацію. Метою було не тільки документування посередників і замовників, а ще й показати Росії, що ми готові до такого та подивитися на реакції Кремля.

Контакти між замовниками і виконавцями можна було виявити без інсценування, але СБУ цікавив список з 30 осіб, який замовник пообіцяв надати після якісно виконаної роботи. Але доказів про причетність Кремля наразі недостатньо. Я дужу сподіваюся, що вони з’являться, бо операція, яка була проведена, вимагає відповідальності від України перед всією міжнародною спільнотою. Тому СБУ не відкриває всі докази, сподіваючись, що РФ зробить помилки.

Віктор Ягун: На мою думку і на думку закордонних експертів, які мені телефонували, операція була проведена бездоганно. Тому що не було витоків інформації. Мінус в тому, що політичні діячі, хочуть використати операція для свого піару.