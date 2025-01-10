Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 78 отдельный десантно-штурмовой полк. Ранее о взятии в украинский плен гражданина Италии писали СМИ.

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Как итальянского пиццайоло взяли в украинский плен десантники

В 78 ОДШП отметили, что в начале 2025 года в районе Купянска, выполняя боевую задачу, наши воины обнаружили группу противника. Часть оккупантов была уничтожена, часть попала в плен.

Среди них был необычный пленный – Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию,

– рассказали десантники.



Итальянца Джанни Ченни взяли в плен украинские десантники / Фото 78 ОДШП

По данным защитников, в прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара в России, однако в ноябре 2024 года пошел служить в вооруженные силы российской федерации.

"Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды", – отметили в 78 ОГШП.



Итальянский пиццайоло пошел воевать в Украину добровольцем / Фото 78 ОДШП

Военные отметили, что против украинских десантников, у россиян не хватило ни подготовки, ни численного преимущества. Наши воины действовали слаженно и решительно, поэтому обезвредили врага и взяли итальянца живым в плен.

К слову, о взятии Джанни Ченни в украинский плен 9 января написали итальянские СМИ. Итальянского пиццайоло привлекли к 1-го бронетанкового полка армии России, сам человек, по словам знакомых, имел очень вспыльчивый характер.