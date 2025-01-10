Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 78 окремий десантно-штурмовий полк. Раніше про взяття в український полон громадянина Італії писали ЗМІ.

До теми Працював піцайоло в Росії: в український полон потрапив громадянин Італії, – ЗМІ

Як італійського піцайоло взяли в український полон десантники

У 78 ОДШП зазначили, що на початку 2025 року в районі Куп'янська, виконуючи бойове завдання, наші воїни виявили групу противника. Частина окупантів була знищена, частина потрапила в полон.

Серед них був незвичайний полонений – Джанні Ченні, уродженець Неаполя, громадянин Італійської Республіки, який добровільно пішов на службу до російської армії,

– розповіли десантники.



Італійця Джанні Ченні взяли в полон українські десантники / Фото 78 ОДШП

За даними захисників, у минулому Ченні працював в одному з ресторанів міста Самара у Росії, проте в листопаді 2024 року пішов служити до збройних сил російської федерації.

"Йому 51 рік, він залишив вдома дружину і двох дітей. Очевидно, він став черговою жертвою російської пропаганди", – зазначили у 78 ОДШП.



Італійський піцайоло пішов воювати в Україну добровольцем / Фото 78 ОДШП

Військові наголосили, що проти українських десантників, у росіян не вистачило ні підготовки, ні чисельної переваги. Наші воїни діяли злагоджено й рішуче, тому знешкодили ворога та взяли італійця живим у полон.

До слова, про взяття Джанні Ченні в український полон 9 січня написали італійські ЗМІ. Італійського піцайоло залучили до 1-го бронетанкового полку армії Росії, сам чоловік, за словами знайомих, мав дуже запальний характер.