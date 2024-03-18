Почему российский "император" будет радоваться недолго

Да здравствует император? Да, но с нюансами. Выборы в России прошли так, как и планировали в Кремле. Рейтинг Путина позволял не манипулировать голосами. Это если бы выбирали президента. А здесь говорилось о легитимации "царя".

Никаких конкурентов рядом с "царем"

Поэтому критическими были явка и процент голосов за Владимира Путина, который не мог быть меньше, чем на любых предыдущих выборах.

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При этом цифры воспринимались не как результат электорального процесса, а как мерило лояльности местной власти (как губернатора, так и местных элит) новому-старому губернатору. Поэтому даже в проблемных регионах явка и голоса "за" зашкаливали.

Особенно показательной была картина в регионах, где по объективным причинам явку "нагнать" было сложно. Там за Путина якобы проголосовали все, кто может ходить или вообще двигаться. Например, та же Бурятия, имея меньший процент явки (что логично, учитывая сложную ситуацию с протестами), дает близкие к рекордным показатели. Как, впрочем, и Брянская, Белгородская и Курская области.

Второе отличие формата "выборы царя" – отношение к конкурентам. Рядом с императором не может быть фигуры, которую подданные могут воспринять как потенциальную альтернативу. Следовательно, все конкуренты довольствуются малым процентом. Причем процентом, который ниже проходного барьера для партий на выборах в Госдуму.

Тоже логично – политическая жизнь возможна исключительно по воле царя. Он определяет, кто будет иметь больше голосов в парламенте. Исключение – монархисты (сегодня "Единая Россия"), которые своего кандидата не выставляли. У других Путин будет забирать даже часть их электоральной и идеологической базы.

Коммунистам отведена роль "свистка на чайнике" для стариков. С постепенным вымиранием электоральной базы будет вымирать и их позиция в российской политике. А выход на более молодых, основанный на мифе об СССР как о "великой стране", запрещен – эта идеологема уже используется Путиным.

У ЛДПР, возможно, самая печальная судьба в среднесрочной перспективе. Эта партия последние 20 лет всегда выходила с более радикальными и националистическими, чем у Кремля, лозунгами и имела своего избирателя. Но в 2023 – 2024 годах Путин решил приручить "проблемную" для него электоральную группу условных "российских имперцев-радикалов".

Сначала не оставил там ярких фигур, а потом сам начал заигрывать с "ветеранами", "добровольцами", "защитниками России". Заигрывать, даже пугая часть своего окружения. Например, тезисом о "новой элите" страны. Соответственно, ЛДПР как проект исчерпал себя. Не может быть более радикальных патриотов, чем сам "царь-батюшка".

Условные либералы. Сразу оговорюсь, что не стоит их воспринимать как идейно родственных либералам европейского толка. Тут другое – это люди, которые не отрицают имперских идеологем, но выступают лишь за более либеральные механизмы их реализации. Группа устоявшаяся и стабильная – их количество колеблется в районе 20%. Но поскольку "царь" играет на другом поле (имперцы), эта группа не должна иметь единого центра сборки. Значит, ее будут измельчать.

С одной стороны, большой (как для этих выборов) процент отдали Даванкову. Он может стать одним из лидеров парламентских либеральных проектов. С другой стороны, не списали Нечаева. То есть даже "думские либералы" имеют конкуренцию между собой. Часть отдадут Надеждину. Он засветился, но продемонстрировал абсолютную управляемость.

Бомба замедленного действия в России

Остается группа, которая ориентируется на лидеров в эмиграции. Она неопасна исходя из динамики грызни между русскими эмигрантами. Проще говоря, условные 5% кухонных демократов, которые слушают "вражеские голоса", даже нужны. Для выпуска пара и показательных посадок кого-то из этой группы с четко определенной периодичностью.

Есть изменения и в отношении групп элит. Власть Путина до 2023 года была властью арбитра между группами влияния. То есть посредника в решении споров, фигуры, которая, пусть и была выше, но пыталась находить в конфликтных ситуациях компромиссное решение. При этом Путин не давал усилиться одной из групп, чтобы не было соблазна заменить его.

Формат царя несколько иной. "Башни Кремля" могут обращаться к Путину, но уже не информируя о проблеме, а прося защиты. "Царь" может миловать и казнить. "Царь" может менять свое мнение. То есть концепция "арбитр – гарант договоренностей" уходит в прошлое. Вместо нее "благосклонность "царя" – гарант твоих позиций". Функции арбитража останутся, но появляется опция решения по принципу желания одного человека.

На первый взгляд, ситуация для Путина замечательная. "Патриоты" России будут утверждать, что ситуация прекрасна и для России. Но есть несколько особенностей и вызовов, которые сегодня не разрушают эту страну, однако в комплексе закладывают мину замедленного действия под ее основы. Ниже перечислены ключевые.

– Выстраивание пирамидальной системы с уменьшением уровня делегирования полномочий. Путин-арбитр может разделять сферы ответственности. Путин-царь должен замыкать все на себе. Причем система будет меняться снизу – чиновникам желательно получать одобрение своих действий на самом верху.

То есть количество обращений начнет увеличиваться даже по абсолютно мизерным поводам. В условиях разрастания кризиса старый монарх может просто не успевать принимать решения. Это не разрушает страну, но создает проблемы в ее развитии даже в мирное время. Кроме того, страх перед царем – хороший мотиватор лояльности только до тех пор, пока появляется возможность "слить царя".

– Кадры и противоречия внутри системы. Путин выстраивает царство, где, кроме царя, есть бояре. То есть происходит капсулирование системы на верху. А это означает, что в перспективе 4 – 5 лет останавливаются социальные лифты. Здесь имеем "мину под системой" – активность "технократов" по подготовке новых элит.

Пока управленец молодой и подает надежды, он может расти, выстраивать свою карьеру. Но до определенного уровня. Архаичная закапсулированная система предполагает реализацию старого анекдота времен СССР "у генерала тоже есть дети". Далее капсулируется уровень, до которого успела дорасти "молодая поросль". Социальная лестница для новой генерации управленцев становится на несколько ступеней короче. Как результат получаем "медленно закипающий чайник", закопанный в основании пирамиды власти.

– Кадры и разум. Еще один побочный эффект персонализации системы. Социальные лифты иногда будут забрасывать на гору отдельных управленцев. Выбор между "умным, но самостоятельным" и "идиотом, но лояльным" всегда будет в пользу второго. Так постепенно уничтожается система реализации принятых решений.

С точки зрения работы с населением в проблемных регионах можно было сыграть в "альтернативу" или в "демонстрацию проблем" – показать несколько меньшие, чем в среднем по России, результаты. На такое частично решились только в Новосибирской и Свердловской областях. В других регионах сработали по алгоритму "все пришли за Путина". Местные жители (те самые протестующие) должны в это поверить.

Но выборы – мелочь. Недоверие к результатам (если такое будет) нивелируется работой МВД и ФСБ. Ключевой вопрос в поведении управленцев, которые будут пытаться понравиться "царю" и будут бояться самостоятельных решений. В спокойное время это не дает больших проблем. В кризисные периоды такое "ожидание указаний" только усугубляет ситуацию. Кстати, примером такой деградации системы является окружение самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Технологическая отсталость России. Ситуация здесь только ухудшается. Даже разворот на Восток привел к привязке российской экономики к китайской, но не решил проблемы технологического голода. Товарищи из КНР охотно покупают сырье и продают свою продукцию. Но передавать сложные технологические товары для российской промышленности не спешат.

Для выхода из ситуации России необходимы грамотные управленческие решения и работа одновременно с несколькими направлениями (те же США, ЕС, КНР, Япония). Но быстрые решения при "царе" не всегда будут, а возможности окружения постепенно деградируют.

Поэтому пик развития путинской системы, вероятнее всего, придется на ближайшие год – два. Далее последует постепенное угасание системы управления и страны. Речь идет о годах и, возможно, нескольких десятилетиях. Скорость будет зависеть от отношений с соседями (в том числе завершения войны в Украине) и от того, насколько эти соседи смогут стать успешными и динамично развиваться.