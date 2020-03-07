Пикап разбил священную статую моаи на острове Пасхи: фото

Одну из самых узнаваемых каменных фигур в мире – статую моаи разрушил автомобиль. А все из-за того, что на острове нет особых дорожных правил, которые ограничивали бы водителей.

Жителя острова, который въехал на своем авто в статую и разбил ее, арестовали. Как пишет BBC, ему предъявили обвинения в разрушении национального памятника.

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Кроме самой статуи была повреждена также платформа, на которой памятник стояла.



Авто разбило моаи вдребезги / фото: BBC

После инцидента мэр острова Пасхи Педро Эдмундс Паоа хочет ограничить дорожное движение. И хотя это лишь одна фигура из почти более тысячи, местные считают, что ДТП принесло чрезвычайный ущерб их культуре.

Благодаря этим фигурам остров Пасхи является туристической меккой: ежегодно он принимает до 12 тысяч посетителей.

Что известно о моаи?

Это каменные статуи в виде человеческих фигур с огромными головами высотой до 20 метров. Всего на острове Пасхи 887 моаи. Около 95 % вырезаны из спрессованного вулканического пепла вулкана Рано-Рараку. Достоверной информации относительно возраста моаи пока нет. По меньшей мере, они были построены в XI веке. Есть мнения, что моаи возвели в XVI веке.Скульптуры моаи могли представлять умерших предков или предоставлять сверхъестественную силу живым лидерам, а также быть символами кланов.