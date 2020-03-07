Пікап розтрощив священну статую моаї на острові Пасхи: фото

Одну з найвпізнаваніших кам'яних фігур у світі – статую моаї зруйнував автомобіль. А все через те, що на острові немає особливих дорожніх правил, які обмежували б водіїв.

Жителя острова, який в'їхав своїм авто у статую і потрощив її, арештували. Як пише BBC, йому висунули звинувачення у руйнуванні національної пам'ятки.

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Окрім самої статуї була пошкоджена також платформа, на якій пам'ятка стояла.



Авто розтрощило моаї вщент / фото: BBC

Після інциденту мер острова Пасхи Педро Едмундс Паоа хоче обмежити дорожній рух. І хоч це лише одна фігура з-понад майже тисячі, місцеві вважають, що ДТП принесла надзвичайної шкоди їхній культурі.

Завдяки цим фігурам острів Пасхи є туристичною меккою: щороку він приймає до 12 тисяч відвідувачів.

Що відомо про моаї? Це кам'яні статуї у вигляді людських фігур з величезними головами висотою до 20 метрів. Усього на острові Пасхи є 887 моаї. Близько 95 % вирізані зі спресованого вулканічного попелу вулкану Рано-Рараку. Достовірної інформації щодо віку моаї наразі немає. Щонайменше, вони були споруджені у XI столітті. Є думки, що моаї звели у XVI столітті.Скульптури моаї могли представляти померлих предків або надавати надприродну силу живим лідерам, а також бути символами кланів.