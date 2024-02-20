"Я не сдаюсь": в Москве задержали подростка, который пикетировал на месте убийства Немцова

В Москве задержали 17-летнего подростка за одиночный пикет. Он стоял с плакатом на Большом Москворецком мосту - на месте, где в 2015 году убили оппозиционера Бориса Немцова.

На единичный пикет в Москве решился 17 летний Магомедхан А. Парень родился в Дагестане, а сейчас является студентом 1-го курса колледжа "Академия Топ". Ожидаемо, в отношении студента уже составили протокол о несогласованном с органами власти пикете.

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"И вы не сдавайтесь!"

На мосту парень стоял, держа плакат с несколькими надписями, в частности "Я не сдаюсь, и вы не сдаватейся" и "Любовь сильнее смерти". Вероятно, меньше всего московской полиции понравилась надпись, которая явно отсылала к смерти Навального.

Вы можете убить человека, но надежду вам не убить!

– написал студент на плакате.

Для своего протеста студент выбрал символическое место – Большой Москворецкий мост, также известный как Немцов мост. Именно на этом месте, возле Кремля, 27 февраля 2015 года убили российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Тогда неизвестные убили Немцова четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце.

Почтить память Навального вышла преимущественно молодежь