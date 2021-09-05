Пил воду из луж, чтобы выжить: в Таиланде нашли потерявшегося в джунглях пенсионера

Британского пенсионера, который заблудился в джунглях Таиланда, спасли. 72-летний Барри Уэллер провел в лесу 3 дня.

Спящего на скале мужчину обнаружил местный охотник в провинции Кхонкэн. Наттапат Тади, член команды добровольцев, которые помогали найти потерянного британца, рассказал, что мужчину нашли уставшим и босым, с несколькими порезами на ногах.

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Пенсинер собирался полюбоваться пейзажами

Уэллер сообщил спасателям, что 3 дня ничего не ел и пил только немного дождевой воды, которая собиралась на камнях. Жена британца, 49-летняя Тауи Чайзанрит рассказала, что он уехал из дома и не вернулся – из-за сильного дождя поиски мужчины оказалась безуспешными. На следующий день женщина заявила об исчезновении.

Пенсионер Барри Уэллер живет в Таиланде уже примерно 15 лет. В тот день мужчина собирался покататься на мотоцикле, чтобы полюбоваться пейзажами. Он припарковал мотоцикл на обочине и пошел в лес, однако впоследствии не смог найти дорогу назад, объяснила жена британца.

У меня болят ноги, но я полностью счастлив. Я просто восхищаюсь работой этих людей (спасателей – 24 канал), и это заставляет меня плакать. Они делают хорошую и нужную работу,

– заявил Уэллер.

Спасенного пенсионера доставили в больницу. После обследования мужчину отпустили домой.

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