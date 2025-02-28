Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в интервью для "Радио Свобода".

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Дело "Мунфиша" продолжает другой пилот

Вспоминая Алексея Меся "Мунфиш", который был чрезвычайно талантливым пилотом, Юрий Игнат рассказал о другом летчике. Он не стал раскрывать позывной военного, но отметил, что именно он продолжает дело "Мунфиша".

Игнат рассказал, что этот пилот сбил сразу 6 крылатых ракет во время одной из российских атак накануне Нового года.

Уничтожил 6 ракет в украинском небе на самолете F-16. Это абсолютный рекорд. Ни один пилот в мире на F-16 не сбивал крылатые ракеты из авиационной пушки, да еще и в количестве 6 штук,

– подчеркнул Игнат.

В Воздушных силах добавили, что 4 ракеты пилот уничтожил своими авиационными ракетами, которые имел на борту. По словам Игната, на сбивание одной ракеты пилот потратил одну ракету с борта. Тогда, не имея боекомплекта из ракет, летчик оставался только с авиационной пушкой.

Борт отвели в другой район, но пилот услышал – летят новые цели. Тогда он принял решение и попросил разрешения сделать то, что делал "Мунфиш" – сбить российские ракеты из авиационной пушки.

Он это сделал. Он ее уничтожил. Уже на земле, когда смотрели результаты объективного контроля, выяснили, что несколькими очередями он уничтожил сразу 2 ракеты. Эта новость разлетелась в наших медиа, но на Западе – больше всего,

– поделился Игнат.

Впервые о сбитии сразу 6 ракет Юрий Игнат сообщил 7 января. Он опубликовал сообщение-разговор с пилотом, которому удалось установить абсолютный рекорд. Так, уничтожить сразу 6 ракет удалось во время массированной атаки 13 декабря 2024 года.