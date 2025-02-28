Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

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Справу "Мунфіша" продовжує інший пілот

Згадуючи Олексія Меся "Мунфіш", який був надзвичайно талановитим пілотом, Юрій Ігнат розповів про іншого льотчика. Він не став розкривати позивний військового, але наголосив, що саме він продовжує справу "Мунфіша".

Ігнат розповів, що цей пілот збив відразу 6 крилатих ракет під час однієї з російських атак напередодні Нового року.

Знищив 6 ракет в українському небі на літаку F-16. Це абсолютний рекорд. Жоден пілот у світі на F-16 не збивав крилаті ракети з авіаційної гармати, та ще й в кількості 6 штук,

– наголосив Ігнат.

У Повітряних силах додали, що 4 ракети пілот знищив своїми авіаційними ракетами, які мав на борту. За словами Ігната, на збиття однієї ракети пілот витратив одну ракету з борту. Тоді, не маючи боєкомплекту з ракет, льотчик залишався лише з авіаційною гарматою.

Борт відвели в інший район, але пілот почув – летять нові цілі. Тоді він прийняв рішення і попросив дозволу зробити те, що робив "Мунфіш" – збити російські ракети з авіаційної гармати.

Він це зробив. Він її знищив. Вже на землі, коли дивилися результати об'єктивного контролю, з'ясували, що кількома чергами він знищив одразу 2 ракети. Ця новина розлетілася у наших медіа, але на Заході – найбільше,

– поділився Ігнат.

Вперше про збиття відразу 6 ракет Юрій Ігнат повідомив 7 січня. Він опублікував допис-розмову з пілотом, якому вдалося встановити абсолютний рекорд. Так, знищити відразу 6 ракет вдалося під час масованої атаки 13 грудня 2024 року.