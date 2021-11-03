Пилот и пассажир могли быть украинцами: в России обнародовали список людей с борта Ан-12
Источник:телеграм Mash
В России 3 ноября при посадке разбился грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 7 человек, выжить не удалось никому. По предварительной информации, пилот и пассажир были украинцами.
Российские СМИ уже опубликовали список находившихся в салоне Ан-12 в момент его катастрофы. К сожалению, в списке есть украинцы.
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В крушении самолета Ан-12 могли погибнуть украинцы
В обнародованном списке есть 2 гражданина Украины, 3 белоруса и 2 представителя России.
- Егоров Александр Николаевич – командир, Россия;
- Щучко Олег Валерьевич – второй пилот, Украина;
- Сергеев Андрей Евгеньевич – штурман, Беларусь;
- Крополев Юрий Николаевич – бортмеханик, Россия;
- Гармоненко Дмитрий Иванович – инженер, Беларусь;
- Карпук Максим Михайлович – авиационный инженер, Беларусь;
- Чуприненко Александр Борисович – Украина.
Также стало известно, что самолет вез товары в чукотский аэропорт Кепервеем. Полет начал выполнять из Белоруссии, туда же планировал и возвратиться.
Напомним, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу отметил, что ведомство уточняет информацию об украинцах на борту.
Катастрофа самолета Ан-12 в России: что известно
- 3 ноября белорусский самолет Ан-12 исчез с радаров возле Иркутска в России.
- По предварительной информации, авиалайнер загорелся в воздухе, из-за чего и упал на землю.
- Самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".