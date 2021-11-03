Пилот и пассажир могли быть украинцами: в России обнародовали список людей с борта Ан-12

В России 3 ноября при посадке разбился грузовой самолет Ан-12. На его борту находились 7 человек, выжить не удалось никому. По предварительной информации, пилот и пассажир были украинцами.

Российские СМИ уже опубликовали список находившихся в салоне Ан-12 в момент его катастрофы. К сожалению, в списке есть украинцы.

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В крушении самолета Ан-12 могли погибнуть украинцы

В обнародованном списке есть 2 гражданина Украины, 3 белоруса и 2 представителя России.

Егоров Александр Николаевич – командир, Россия;

Щучко Олег Валерьевич – второй пилот, Украина;

– второй пилот, Украина; Сергеев Андрей Евгеньевич – штурман, Беларусь;

Крополев Юрий Николаевич – бортмеханик, Россия;

Гармоненко Дмитрий Иванович – инженер, Беларусь;

Карпук Максим Михайлович – авиационный инженер, Беларусь;

Чуприненко Александр Борисович – Украина.

Также стало известно, что самолет вез товары в чукотский аэропорт Кепервеем. Полет начал выполнять из Белоруссии, туда же планировал и возвратиться.

Напомним, представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу отметил, что ведомство уточняет информацию об украинцах на борту.

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