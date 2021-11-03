Російські ЗМІ вже опублікували список тих, хто перебував у салоні Ан-12 у момент його катастрофи. На жаль, у переліку є українці.

До теми Катастрофа білоруського літака у Росії: МЗС перевіряє, чи були українці на борту

У катастрофі літака Ан-12 могли загинути українці

В оприлюдненому списку є 2 громадян України, 3 білорусів та 2 представників Росії.

Єгоров Олександр Миколайович – командир, Росія;

Щучко Олег Валерійович – другий пілот, Україна;

– другий пілот, Україна; Сергєєв Андрій Євгенійович – штурман, Білорусь;

Крополєв Юрій Миколайович – бортмеханік, Росія;

Гармоненко Дмитро Іванович – інженер, Білорусь;

Карпук Максим Михайлович – авіаційний інженер, Білорусь;

Чуприненко Олександр Борисович – Україна.

Також стало відомо, що літак віз товари до чукотського аеропорту Кепервеєм. Політ почав виконувати з Білорусі, туди ж планував і повернутися.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу зазначив, що відомство наразі уточнює інформацію про українців на борту.

Катастрофа літака Ан-12 у Росії: що відомо