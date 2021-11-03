Російські ЗМІ вже опублікували список тих, хто перебував у салоні Ан-12 у момент його катастрофи. На жаль, у переліку є українці.

До теми Катастрофа білоруського літака у Росії: МЗС перевіряє, чи були українці на борту

У катастрофі літака Ан-12 могли загинути українці

В оприлюдненому списку є 2 громадян України, 3 білорусів та 2 представників Росії.

  • Єгоров Олександр Миколайович – командир, Росія;
  • Щучко Олег Валерійович – другий пілот, Україна;
  • Сергєєв Андрій Євгенійович – штурман, Білорусь;
  • Крополєв Юрій Миколайович – бортмеханік, Росія;
  • Гармоненко Дмитро Іванович – інженер, Білорусь;
  • Карпук Максим Михайлович – авіаційний інженер, Білорусь;
  • Чуприненко Олександр Борисович – Україна.

Також стало відомо, що літак віз товари до чукотського аеропорту Кепервеєм. Політ почав виконувати з Білорусі, туди ж планував і повернутися.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу зазначив, що відомство наразі уточнює інформацію про українців на борту.

Катастрофа літака Ан-12 у Росії: що відомо

  • 3 листопада білоруський літак Ан-12 зник з радарів поблизу Іркутська, що в Росії.
  • За попередньою інформацією, авіалайнер загорівся у повітрі, через що і впав на землю.
  • Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".