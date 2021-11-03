Російські ЗМІ вже опублікували список тих, хто перебував у салоні Ан-12 у момент його катастрофи. На жаль, у переліку є українці.
До теми Катастрофа білоруського літака у Росії: МЗС перевіряє, чи були українці на борту
У катастрофі літака Ан-12 могли загинути українці
В оприлюдненому списку є 2 громадян України, 3 білорусів та 2 представників Росії.
- Єгоров Олександр Миколайович – командир, Росія;
- Щучко Олег Валерійович – другий пілот, Україна;
- Сергєєв Андрій Євгенійович – штурман, Білорусь;
- Крополєв Юрій Миколайович – бортмеханік, Росія;
- Гармоненко Дмитро Іванович – інженер, Білорусь;
- Карпук Максим Михайлович – авіаційний інженер, Білорусь;
- Чуприненко Олександр Борисович – Україна.
Також стало відомо, що літак віз товари до чукотського аеропорту Кепервеєм. Політ почав виконувати з Білорусі, туди ж планував і повернутися.
Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу зазначив, що відомство наразі уточнює інформацію про українців на борту.
Катастрофа літака Ан-12 у Росії: що відомо
- 3 листопада білоруський літак Ан-12 зник з радарів поблизу Іркутська, що в Росії.
- За попередньою інформацією, авіалайнер загорівся у повітрі, через що і впав на землю.
- Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно".