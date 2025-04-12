Настоящий, без пафоса и без бравады: побратим Павла Иванова написал щемящее сообщение

Известие о гибели пилота-истребителя Павла Иванова огорчило украинцев и его собратьев. Особенно тяжело потерю переживает командир летчика Ростислав Лазаренко. По его словам, Павел никогда не отказывался от боевых задач и был действительно сильным летчиком.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на его сообщение.

К теме Зеленский присвоил погибшему пилоту Павлу Иванову звание Герой Украины

Пилот, который рвался в бой

Ростислав Лазаренко написал, что очень гордился Павлом Ивановым, когда он поехал на переобучение на F-16. До этого летчик совершил 130 боевых вылетов. Пройдя обучение вместе с другими пилотами Павел Иванов с гордостью выполнил первый вылет на F-16. Командир по-настоящему радовался достижениям подчиненного.

– Молодец, горжусь тобой, Пашка. Держи там планку боевого штурмовика и поскорее возвращайся – нам тут тяжело без вашего прикрытия, – ответил я, едва сдерживая усталость от боевого истощения. - И как тебе аппарат? – Су-25 лучше, – улыбнулся ты,

– вспомнил Лазаренко разговор после первого полета Павла Иванова.

Военный отметил, что в начале полномасштабного вторжения Павел был совсем молодым и уже

имел легкое ранение на лице после обстрела, был уставший, но несокрушимый.

По словам Ростислава Лазаренко, смелости и решительности Павла Иванова хватило бы на многих летчиков, которые чаще оставались в стороне от боевых задач.

Настоящий. Без пафоса, без бравады – просто свой, надежный, с характером. Твой боевой путь начинался с нашей боевой семьи, и ты ни разу не подвел – ни меня, ни кого-то из нас,

– написал командир.

Павел Иванов был не только воином, но и человеком с большим сердцем. Он остается частью боевой семьи своей бригады и после гибели. Побратимов переполняет боль утраты и горькая злость на врага, который убил хорошего человека и профессионального пилота.