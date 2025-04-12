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До теми Зеленський присвоїв загиблому пілоту Павлові Іванову звання Герой України

Пілот, який рвався в бій

Ростислав Лазаренко написав, що дуже пишався Павлом Івановим, коли він поїхав на перенавчання на F-16. До цього льотчик здійснив 130 бойових вильотів. Пройшовши навчання разом з іншими пілотами Павло Іванов з гордістю виконав перший виліт на F-16. Командир по-справжньому радів досягненням підлеглого.

– Молодець, пишаюся тобою, Пашка. Тримай там планку бойового штурмовика та скоріше повертайся – нам тут важко без вашого прикриття, – відповів я, ледь стримуючи втому від бойового виснаження. — І як тобі апарат? – Су-25 краще, — усміхнувся ти,

– пригадав Лазаренко розмову після першого польоту Павла Іванова.

Військовий зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Павло був зовсім молодим і вже

мав легке поранення на обличчі після обстрілу, був втомлений, але незламний.

За словами Ростислава Лазаренка, сміливості та рішучості Павла Іванова вистачило б на багатьох льотчиків, які частіше залишалися осторонь від бойових завдань.

Справжній. Без пафосу, без бравади – просто свій, надійний, з характером. Твій бойовий шлях починався з нашої бойової сім’ї, і ти жодного разу не підвів – ні мене, ні когось із нас,

– написав командир.

Павло Іванов був не тільки воїном, але і людиною з великим серцем. Він залишається частиною бойової родини своєї бригади і після загибелі. Побратимів переповнює біль втрати та гірка злість на ворога, який вбив хорошу людину і професійного пілота.