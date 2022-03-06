Пилот сбитого под Николаевом Су-30 признался о разведке с ракетами и бомбами: видео допроса
Майор военно-космических сил России Алексей Головенский, самолет которого был сбит 5 марта под Николаевом, рассказал украинским военным о том, как "лишь проводил разведку" в Украине. Кроме того, командир авиационного звена в плену говорит об "искреннем раскаянии".
Источники 24 канала в разведке передали видео допроса двух оккупантов, пилотировавших многоцелевой истребитель Су-30СМ. Российские военные преступники служат в части, расположенной в Саках в оккупированном Крыму.
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По словам майора ВКС РФ Алексея Головенского, задачи для полета он якобы получил уже когда находился в воздухе. Впрочем, как говорят эксперты, обычно так не происходит, поскольку пилоты должны хотя бы быстро подготовиться к выполнению полета.
Летели "на разведку", но были готовы сбрасывать бомбы
- Как утверждает пленный офицер по морской авиации, он якобы трижды переспрашивал командование, поскольку ему указали координаты, которые находились на Николаевщине.
- Получив подтверждение, майор выполнил приказ и направил самолет на нашу территорию.
- Неподалеку от Николаева на высоте 6500 метров Головенский якобы проводил разведку, но ничего не запеленговал. Тогда он решил поворачивать и возвращаться в оккупированный Крым.
- По дороге к месту базирования у Су-30 пропала связь с базой. В это время в самолет прилетели две ракеты.
- Сам майор и его подчиненный штурман успели катапультироваться. На поле, куда приземлились оба раненых оккупанта, их уже ждали украинские военные.
- Путинским военным преступникам была оказана первая помощь. После этого их увезли на допрос и вызвали следователей.
Во время допроса Головенский рассказал, что у них "не было других задач, кроме разведки". Но при этом их самолет был заряжен фактически полным боекомплектом – двумя ракетами и тремя или четырьмя бомбами ФАБ-250. Именно такие бомбы россияне использовали при бомбардировке Харькова.
Я сожалею о том, что служу в российской армии. Всем другим военным, которые вторглись в Украину или собираются это сделать, советую разобраться в ситуации и одуматься. Понять, кто виноват, и прекратить эту войну,
– сказал майор.
Штурман Су-30 лишь добавил, что поддерживает слова своего командира и отметил, что война не приводит ни к чему, кроме большого количества жертв.
Смотрите видео допроса российских пилотов, сбитых под Николаевом: