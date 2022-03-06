Пилот сбитого под Николаевом Су-30 признался о разведке с ракетами и бомбами: видео допроса

Майор военно-космических сил России Алексей Головенский, самолет которого был сбит 5 марта под Николаевом, рассказал украинским военным о том, как "лишь проводил разведку" в Украине. Кроме того, командир авиационного звена в плену говорит об "искреннем раскаянии".

Источники 24 канала в разведке передали видео допроса двух оккупантов, пилотировавших многоцелевой истребитель Су-30СМ. Российские военные преступники служат в части, расположенной в Саках в оккупированном Крыму.

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По словам майора ВКС РФ Алексея Головенского, задачи для полета он якобы получил уже когда находился в воздухе. Впрочем, как говорят эксперты, обычно так не происходит, поскольку пилоты должны хотя бы быстро подготовиться к выполнению полета.

Летели "на разведку", но были готовы сбрасывать бомбы

Как утверждает пленный офицер по морской авиации, он якобы трижды переспрашивал командование, поскольку ему указали координаты, которые находились на Николаевщине.

Получив подтверждение, майор выполнил приказ и направил самолет на нашу территорию.

Неподалеку от Николаева на высоте 6500 метров Головенский якобы проводил разведку, но ничего не запеленговал. Тогда он решил поворачивать и возвращаться в оккупированный Крым.

По дороге к месту базирования у Су-30 пропала связь с базой. В это время в самолет прилетели две ракеты.

Сам майор и его подчиненный штурман успели катапультироваться. На поле, куда приземлились оба раненых оккупанта, их уже ждали украинские военные.

Путинским военным преступникам была оказана первая помощь. После этого их увезли на допрос и вызвали следователей.

Во время допроса Головенский рассказал, что у них "не было других задач, кроме разведки". Но при этом их самолет был заряжен фактически полным боекомплектом – двумя ракетами и тремя или четырьмя бомбами ФАБ-250. Именно такие бомбы россияне использовали при бомбардировке Харькова.

Я сожалею о том, что служу в российской армии. Всем другим военным, которые вторглись в Украину или собираются это сделать, советую разобраться в ситуации и одуматься. Понять, кто виноват, и прекратить эту войну,

– сказал майор.

Штурман Су-30 лишь добавил, что поддерживает слова своего командира и отметил, что война не приводит ни к чему, кроме большого количества жертв.

Смотрите видео допроса российских пилотов, сбитых под Николаевом: