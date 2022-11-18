В США пилот высунулся из самолета, чтобы достать забытый телефон пассажира: интересное видео

Американская авиакомпания Southwest Airlines опубликовала интересное видео, как пилот высунулся из кабины самолета, чтобы достать мобильный телефон. Выяснилось, что это был забытый гаджет пассажира.

Пилоты не только умело управляют самолетами, но и заботятся о комфорте своих пассажиров. Инцидент с телефоном произошел в аэропорту Лонг-Бич в Лос-Анджелесе.

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Почему пилот потянулся за телефоном

Пассажир самолета забыл свой телефон, когда ждал рейса. Забытый гаджет заметил другой пассажир и сообщил о нем экипаж рейса. Однако посадка на самолет уже завершилась и воздушное судно готовилось к взлету.

Впрочем, работники аэропорта оперативно сработали. Они рассказали о забытом телефоне пилоту и тот решил помочь пассажиру. Капитан предложил работникам подбросить гаджет к нему в кабину.

Пилот высунулся из самолета и пытался получить телефон, который ему передавал работник аэропорта. Сотруднику пришлось несколько раз подпрыгнуть, чтобы дотянуться до капитана. Попытка была успешной – пилот забрал телефон.

Как пилот дотягивался до телефона, который забыл пассажир: видео

Кстати, авиакомпания опубликовала видео 13 ноября – во Всемирный день доброты.