Пилоту бригады "Призрак Киева" Марату Мамбетову посмертно присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины командиру звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Марату Мамбетову. Майор погиб во время выполнения боевого задания после того, как его самолет был сбит вражеской ракетой.

Об этом говорится в официальном документе на сайте Президента Украины.

Что известно о присвоении звания Героя Украины Мамбетову?

Майор Марат Редванович Мамбетов удостоен высшей государственной награды с присвоением ордена "Золотая Звезда". Награда присуждена "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", – указано в указе.

Командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" выполнял боевое задание на одном из направлений фронта 1 октября. Во время нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям оккупантов его самолет был сбит вражеской ракетой.

Мамбетову удалось катапультироваться после поражения самолета. Однако украинский защитник не выжил.

Защита неба и почтение памяти воина

Военнослужащий выполнял сверхсложные боевые задачи по защите украинского воздушного пространства в составе своего подразделения. Побратимы отмечают его высокий профессионализм, мудрость командира и самоотверженность.

Как уже сообщалось на нашем сайте, 4 октября В Киеве простились с 25-летним защитником, который погиб при выполнении боевого задания. За два года активных боевых действий Мамбетов совершил около 200 боевых вылетов на истребителях МиГ-29.

На его счету – десятки уничтоженных воздушных целей противника и многочисленные ракетно-бомбовые удары по наземным позициям российских войск. За проявленные мужество и героизм военный ранее также был награжден орденами "За мужество" II и III степеней, а также знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".