Про це йдеться в офіційному документі на сайті Президента України.

Що відомо про надання звання Героя України Мамбетову?

Майор Марат Редванович Мамбетов відзначений найвищою державною нагородою з удостоєнням ордена "Золота Зірка". Нагороду призначено "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові", – вказано в указi.

Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" здійснював бойове завдання на одному з напрямків фронту 1 жовтня. Під час завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів його літак підбила ворожа ракета.

Мамбетову вдалося катапультуватися після ураження борту. Однак український захисник не вижив.

Захист неба та вшанування пам'яті воїна

Військовослужбовець виконував надскладні бойові завдання із захисту українського повітряного простору у складі свого підрозділу. Побратими відзначають його високий професіоналізм, мудрість командира та самовідданість.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 4 жовтня у Києві попрощалися з 25-річним захисником, який загинув під час виконання бойового завдання. За два роки активних бойових дій Мамбетов здійснив близько 200 бойових вильотів на винищувачах МіГ-29.

На його рахунку – десятки знищених повітряних цілей противника та численні ракетно-бомбові удари по наземних позиціях російських військ. За проявлені мужність і героїзм військового раніше також нагородили орденами "За мужність" II та III ступенів, а також відзнакою Президента України "За оборону України".