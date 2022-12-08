Пилоту KARAYA, не давшему врагу разрушить Винниччину, присвоили звание "Героя Украины"

В октябре летчик Вадим (KARAYA) Ворошилов во время выполнения боевой задачи не позволил 5 российским дронам-камикадзе и 2 ракетам достичь своих целей. А когда его самолет начал падать – отвел его от Винницы, чтобы предотвратить катастрофу, и катапультировался.

Такие заслуги народ Украины не мог не оценить по достоинству. Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воину звания "Героя Украины".

К теме Сбивает дроны "пачками": летчик KARAYA показал, какими усилиями даются сбитые цели

Вадиму (KARAYA) Ворошилову присвоили звание "Героя Украины"

Это звание присвоили Вадиму (KARAYA) Ворошилову за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу. Отметим, что оно является самой высокой степенью отличия в нашем государстве.

Вместе со званием "Героя Украины" летчика удостоили орденом "Золотая Звезда".

Орден "Золотая Звезда" вручается за совершение выдающегося героического поступка.

Отметим также, что 6 декабря, в день Вооруженных сил Украины, майор также был награжден отличием "За заслуги перед Винницей" и денежной премией в размере 30 тысяч гривен.

События октября

События, за которые Вадиму (KARAYA) Ворошилову присвоили звание "Героя Украины", случились 12 октября во время атаки России на Винничину. Благодаря профессионализму майора тогда удалось не только предотвратить значительные разрушения вследствие попадания ракет и дронов.

Из-за того, что он искусно отвел от домов украинцев поврежденный самолет, гражданская инфраструктура почти не пострадала. Обошлось и без погибших и раненых, лишь осколками повредило несколько домов. Тогда Вадим Ворошилов попал в больницу, а на четвертый день приехал к семье, которая приютила его в тот вечер.

На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь, оказанную во время эвакуации, и веру в ВСУ!

– написал Вадим Ворошилов.

На октябрьские события тогда отреагировали также российские пропагандисты. Отреагировали традиционно ложью. Они заявили, что пилот якобы погиб. При этом опубликовали скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ, криво переведенное на русский, а под ним разместили свою искаженную интерпретацию.