Устали работать: пилоты пассажирского лайнера одновременно заснули во время рейса

Пилот и второй пилот авиакомпании Batik Air, летевшей из Юго-Восточного Сулавеси в Джакарту, заснули прямо во время рейса. Несмотря на такой опасный конфуз, никто, к счастью, не пострадал.

Отмечается, что командир борта накануне вылета несколько раз просыпался ночью, чтобы помочь жене ухаживать за младенцами. Именно поэтому он не смог нормально выспаться перед вылетом. Оба пилота прошли проверку состояния здоровья, а также получили отрицательный тест на алкоголь. Они пригодны к работе.

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Как пилоты уснули

В отчете Национального комитета по безопасности на транспорте от 27 февраля рассказали, что инцидент произошел примерно через полчаса после вылета. Капитан полета, который не отдохнул достаточно перед рейсом из-за ухода за детьми, попросил у второго пилота перерыв.

Его просьба была удовлетворена и второй пилот взял на себя управление бортом. Однако впоследствии и тот нечаянно заснул.

Через 12 минут после последней записанной передачи данных, у пилота спросили, сколько времени нужно самолету, чтобы продолжать движение по текущему курсу. Однако земля не получила ответа. Несмотря на многочисленные попытки установить связь, включая звонки других пилотов, BTK6723 не ответил.

Через 28 минут после последней передачи командир борта проснулся, осознав, что борт отклонился от курса. Он обнаружил, что его напарник также заснул и разбудил его, после чего ответил на звонки других пилотов. Пилот сообщил, что якобы возникли проблемы со связью, поэтому он не отвечал. Борт продолжил движение и успешно приземлился в Джакарте.

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