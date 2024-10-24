Пилоты КНДР могли прибыть в Россию: есть причина, почему их не отправят на фронт сразу

Северная Корея могла предоставить России не только пехоту для привлечения в боевые действия, но и пилотов. Они имеют опыт пилотирования советскими самолетами.

При этом боевого опыта у них не так много. Но и это не единственная проблема, с которой столкнется Россия. Почему летчики КНДР не сразу будут выполнять задания, 24 Каналу рассказал Анатолий Храпчинский – авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ.

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Квалифицированы ли пилоты КНДР

Есть немало различной информации о северокорейских военных, которых готовят к боям в Украине. Например, по данным NewsWeek, из КНДР в Россию уже могли прибыть пилоты из-за дефицита квалифицированных летчиков в российских ВВС.

С пилотами в России действительно есть проблемы. Это и вообще отмечал еще Сергей Шойгу с начала Сирийской операции (2015 год – 24 Канал). В Северной Корее пилоты летают на Су-25, которые могут использовать россияне, а также МиГ-29. Также есть вертолеты Ми-24, Ми-26, Ми-8. То есть это то, что сразу могут использовать в боевых условиях,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Однако северокорейские пилоты не имеют так много самолето-вылетов и большого боевого опыта. Уровень их подготовки слабый.

Интересно! Пилоты КНДР участвовали в войне во Вьетнаме. Также известно, что они летали на авиации египетских Военно-воздушных сил в войне 1973 года против Израиля.

Также значительной проблемой может стать языковой барьер. Для оперативного командования и слаженности при выполнении боевых задач, безусловно, нужен один язык, на котором бы общались пилоты с наземными пунктами.

"Именно это может отсрочить использование северокорейских пилотов. Подготовка затянется на некоторое время. Понятно, что КНДР хочет получить возможность летать на новых российских самолетах, вроде Су-34/Су-35, поэтому, возможно, часть пилотов будет переучиваться под эти самолеты", – пояснил авиаэксперт.

Также, по мнению Храпчинского, не будет проблемы в том, чтобы передать КНДР старого советского парка.