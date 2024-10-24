Водночас бойового досвіду у них не так багато. Але й це не єдина проблема, з якою зіткнеться Росія. Чому льотчики КНДР не одразу виконуватимуть завдання, 24 Каналу розповів Анатолій Храпчинський – авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Дивіться також Солдати КНДР в Україні серйозно докучають доктрині Китаю, – NYT

Чи кваліфікованими є пілоти КНДР

Є чимало різної інформації щодо північнокорейських військових, яких готують до боїв в Україні. Наприклад, за даними NewsWeek, з КНДР до Росії вже могли прибути пілоти через дефіцит кваліфікованих льотчиків у російських ВПС.

З пілотами у Росії справді є проблеми. Це й узагалі зазначав ще Сєргєй Шойгу з початку Сирійської операції (2015 рік – 24 Канал). У Північній Кореї пілоти літають на Су-25, які можуть використовувати росіяни, а також МіГ-29. Також є гелікоптери Мі-24, Мі-26, Мі-8. Тобто це те, що зразу можуть використовувати в бойових умовах,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Однак північнокорейські пілоти не мають так багато літаковильотів і великого бойового досвіду. Рівень їхньої підготовки слабкий.

Цікаво! Пілоти КНДР брали участь у війні у В'єтнамі. Також відомо, що вони літали на авіації єгипетських Військово-повітряних сил у війні 1973 року проти Ізраїлю.

Також значною проблемою може стати мовний бар'єр. Для оперативного командування та злагодженості під час виконання бойових завдань, безумовно, потрібна одна мова, якою б спілкувалися пілоти з наземними пунктами.

"Саме це може відтермінувати використання північнокорейських пілотів. Підготовка затягнеться на певний час. Зрозуміло, що КНДР хоче отримати можливість літати на нових російських літаках, на кшталт Су-34/Су-35, тому, можливо, частина пілотів перенавчатиметься під ці літаки", – пояснив авіаексперт.

Також, на думку Храпчинського, не буде проблеми в тому, аби передати КНДР старого радянського парку.