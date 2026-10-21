Вице-президент Европарламента объявила голодовку в связи с гуманитарной катастрофой в Олешках

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно 21 октября объявила голодовку в связи с катастрофой в оккупированных Олешках. Она призвала международное сообщество потребовать перемирия и безопасной эвакуации людей.

Об этом европейская чиновница заявила в сети X.

Что известно о голодовке Пины Пичерно?

Вице-президент Европарламента Пина Пичерно объявила голодовку из-за критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области. Своей акцией европейская чиновница стремится привлечь внимание международного сообщества к положению гражданского населения города.

Эта борьба не может быть только моей. Я призываю ассоциации, граждан, национальные и местные учреждения присоединиться к этой большой ненасильственной акции. Мы должны требовать немедленного гуманитарного перемирия, доступа к продовольствию и медикаментам, а также возможности безопасно эвакуировать гражданских лиц, желающих покинуть город,

– написала Пичерно.

Вице-президент Европарламента также отметила, что своей акцией хочет поддержать усилия Папы Льва XIV и других людей, которые пытаются предотвратить гуманитарную трагедию.

Международные попытки разблокировать гуманитарный доступ

Европейский Союз и международные партнеры пытаются добиться гуманитарного доступа к оккупированным Олешкам в Херсонской области, где сложилась критическая ситуация. В ЕС подчеркивают, что положение гражданского населения города является неприемлемым, а гуманитарная помощь должна доставляться без препятствий и дискриминации.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Грнчиржова заявила, что Брюссель работает над решением проблемы совместно с Украиной и международными гуманитарными организациями. Она также подчеркнула необходимость обеспечить гражданским лицам возможность безопасно и добровольно покидать опасные районы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что гуманитарная катастрофа в Олешках демонстрирует, почему Украина не соглашается отдавать свои территории России. По ее словам, вопрос заключается не только в земле, но и в людях, которые будут страдать под оккупацией.

К международным усилиям присоединился и Папа Римский Лев XIV, который во время телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в городе и призвал к прекращению огня для доставки гуманитарной помощи.