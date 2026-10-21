Про це європейська посадовиця заявила у мережі X.

Що відомо про голодування Піни Пічерно?

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування через критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Своєю акцією європейська посадовиця прагне привернути увагу міжнародної спільноти до становища цивільного населення міста.

Ця боротьба не може бути лише моєю. Я закликаю асоціації, громадян, національні та місцеві установи приєднатися до цієї великої ненасильницької акції. Ми мусимо вимагати негайного гуманітарного перемир’я, допуску їжі та ліків, а також можливості безпечно евакуювати цивільних осіб, які бажають покинути місто,

– написала Пічерно.

Віцепрезидентка Європарламенту також зазначила, що своєю акцією хоче підтримати зусилля Папи Лева XIV та інших людей, які намагаються запобігти гуманітарній трагедії.

Міжнародні спроби розблокувати гуманітарний доступ

Європейський Союз та міжнародні партнери намагаються домогтися гуманітарного доступу до окупованих Олешок на Херсонщині, де склалася критична ситуація. У ЄС наголошують, що становище цивільного населення міста є неприйнятним, а гуманітарну допомогу мають доставляти без перешкод і дискримінації.

Речниця Єврокомісії Ева Грнчіржова заявила, що Брюссель працює над розв'язанням проблеми спільно з Україною та міжнародними гуманітарними організаціями. Вона також наголосила на необхідності забезпечити цивільним можливість безпечно й добровільно залишати небезпечні райони.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що гуманітарна катастрофа в Олешках демонструє, чому Україна не погоджується віддавати свої території Росії. За її словами, питання полягає не лише в землі, а й у людях, які страждатимуть під окупацією.

До міжнародних зусиль долучився і Папа Римський Лев XIV, який під час телефонної розмови з Володимиром Путіним висловив глибоке занепокоєння ситуацією в місті та закликав до припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги.