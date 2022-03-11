Pink Floyd удалила свою музыку за последние 35 лет с цифровых платформ в России и Беларуси

Легендарная британская рок-группа Pink Floyd заявила, что удалила все свои песни с цифровых музыкальных платформ России и Беларуси.

Группа также удалила сольные записи одного из лидеров Pink Floyd Дэвида Гилмора.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

Все песни Pink Floyd, начиная с 1987 года, теперь невозможно послушать на музыкальных платформах в России и Беларуси.

В соцсетях группа заявила, что удалила все свои песни из российского и белорусского рынка в знак солидарности с мировым протестом против вторжения России в Украину.

К теме: Бойкот товаров РФ и улица в честь Зеленского: как поддерживают Украину в Португалии – смотрите видео