Група також видалила сольні записи одногоо з лідерів Pink Floyd Девіда Гілмора.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Всі пісні Pink Floyd починаючи з 1987 року тепер неможливо послухати на музичних платформах у Росії та Білорусі.

У соцмережах група заявила, що видалила всі свої пісні з російського та білоруського ринку на знак солідарності зі світовим протестом проти вторгнення Росії в Україну.

До теми: Бойкот товарів РФ і вулиця на честь Зеленського: як підтримують Україну в Португалії – дивіться відео