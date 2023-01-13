Посмотрите на их рожи, – Пионтковский объяснил разницу между украинцами и россиянами

Уже никто не верит сказкам об одном народе россиян и украинцев. Разница между ними и нами видна даже по физиологическому принципу.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Учитывая свой опыт, он настаивает на разительной разнице между украинцами и россиянами.

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Пионтковский имеет возможность наблюдать за сотнями разных украинцев и россиян. Поэтому журналист пришел к выводу, что это совершенно разные люди, даже физиологически.

Видео о "стратегии" Путина

В сети появились видео, как на канале "Россия 1" обсуждают, что на самом деле Россия могла бы захватить территорию Украины еще весной. Однако такая продолжительность "специальной военной операции" вызвана отнюдь не очевидными поражениями, а дальновидной политикой Владимира Путина. По версии пропагандистов российского телеканала, Путин в ходе этой войны "улучшает моральное состояние россиян" и "внедряет важные реформы".

Я вас прошу посмотреть на эти хари, обсуждающие политику. Сколько прекрасных лиц украинцев я вижу повсюду и на телевидении, и на видео из окопов. И тут эти страшные хари россиян,

– прокомментировал видео Пионтковский.

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Оппозиционер предполагает, что россияне и украинцы могли быть одним народом 800 лет назад, но "с тех пор прошла страшная селекция".

Я понимаю, что нельзя так говорить, это политически некорректно, но посмотрите на эти рожи. Я думаю в российские программы они подбираются специально,

– заметил Пионтковский.

На русских лицах, по его словам, все сразу написано. Пионтковский видит россиянина, который на видео объясняет "гениальную тактику Путина" пожилым, несчастным и совершенно безумным человеком.

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