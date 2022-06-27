Об этом на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в разговоре с украинским журналистом Романом Цымбалюком. По его мнению, еще тогда, 16 июня, лидеры Франции, Германии и Италии приезжали в Киев, чтобы продлить Украине мирное соглашение с Россией.

Важно Лукашенко готов делать все, чтобы Путин его не убил, – Пионтковский

Андрей Пионтковский убежден , что Эммануэль Макрон хотел повторить такой же трюк , который удался Николя Саркози в 2008 году и Франсуа Олланду и Ангеле Меркель в 2014-2015 годах - оформить определенное мирное соглашение с Россией. Но им ничего не удалось.

Макрон хотел зафиксировать на бумаге захваченные Россией территории, а также заставить подписать соглашение, где бы не только признавали потерю земель, но и несколько "ранили" бы Украину. Частично похожи были когда-то Минские соглашения, – отметил Пионтковский.

По его мнению, после поражения российских кафиров под Киевом Путин и российские генералы поняли, что на поле боя не смогут победить Украину. Поэтому и начали продвигать всякие попытки навести переговоры, где они могли бы продвинуть нужные для себя условия.

В России сейчас бешенство "государственно-патриотической матки"

На фоне неудач и невыполненных задач, как подчеркивает Пионтковский, российская "государственно-патриотическая матка" начала биться. Это проявляется во многих агрессивных решениях Кремля : наращивании ракетных обстрелов, переходе от определенной стратегии к открытому террору, скандалам на встрече Лукашенко с Путиным.

По всей вероятности, до этого могло и приложить решение комитета Сената Соединенных Штатов по международным отношениям о признании России государством – спонсором терроризма. Хотя, как считает публицист, эта формулировка неверна. Ведь Россия буквально является террористом , а не спонсором этого явления.

Добавим, Андрей Пионтковский считает, что из-за своих преступных действий совсем скоро Путин может потерять власть в России. Следующие руководители государства также будут мерзавцами , однако им придется пойти на уступки по собственной политике.

Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским на ютубе 24 канала