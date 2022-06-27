Про це на стрімі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в розмові з українським журналістом Романом Цимбалюком. На його думку, ще тоді, 16 червня, лідери Франції, Німеччини та Італії приїздили в Київ, щоб "протягнути" Україні мирну угоду з Росією.

Важливо Лукашенко готовий вдавати будь-що, аби Путін його не вбив, – Піонтковський

Андрій Піонтковський переконаний, що Еммануель Макрон хотів повторити такий же трюк, який вдався Ніколя Саркозі у 2008 році та Франсуа Олланду й Ангелі Меркель в 2014 – 2015 роках – оформити певну мирну угоду з Росією. Але їм нічого не вдалося.

Макрон хотів зафіксувати на папері захоплені Росією території, а також змусити підписати угоду, де б не тільки визнавали втрату земель, але й дещо "поранили" б Україну. Частково схожими були колись Мінські угоди, – зазначив Піонтковський.

На його думку, після поразки російських окупантів під Києвом Путін та російські генерали зрозуміли, що на полі бою не зможуть перемогти Україну. Тому й почали просувати всякі спроби навести переговори, де б вони могли просунути потрібні для себе умови.

В Росії зараз сказ "державно-патріотичної матки"

На тлі невдач та невиконаних завдань, як наголошує Піонтковський, російська "державно-патріотична матка" почала казитися. Це проявляється в багатьох агресивних рішеннях Кремля: нарощенні ракетних обстрілів, переходу від певної стратегії до відкритого терору, скандалів на зустрічі Лукашенка з Путіним.

Цілком ймовірно, що до цього могло й докластися рішення комітету Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму. Хоча, як вважає публіцист, це формулювання неправильне. Адже Росія буквально є терористом, а не спонсором цього явища.

Додамо, Андрій Піонтковський вважає, що через свої злочинні дії зовсім скоро Путін може втратити владу в Росії. Наступні керівники держави також будуть мерзотниками, однак їм доведеться піти на поступки щодо власної політики.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським на ютубі 24 каналу