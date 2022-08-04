У Украины есть дипломатия, которая очень эффективно работает. Об этом в эфире 24 канала акцентировал российский публицист, оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

Важно НАТО работает с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия Украине

По его словам, на Западе есть еще 3 человека, которые на самом деле имеют существенные рычаги влияния – это Борис Джонсон, Энтони Блинкен, Ллойд Остин. Эти друзья Украину не подведут.

"Есть путинский человек в администрации – Джейк Салливан, который пытается вставлять "палки в колеса". Однако это ему удается все меньше и меньше", – отметил Андрей Пионтковский.

Что значит "отвлечь внимание"? Большое внимание нужно для того, чтобы отправить не 50 HIMARS, а 500?,

– акцентировал Андрей Пионтковский.

Он добавил, что Пентагон может потерять внимание к Украине, если направит 500 HIMARS и достаточный запас амуниции. Только после этого может заниматься чем-нибудь другим.

"Запад, НАТО, Великобритания – сейчас объективно союзники. Однако вся грязная работа, связанная с потерями собственных жизней, – решается украинцами", – сообщил Пионтковский.

Публицист отметил, что эти фразы "требовать больше" – не благотворительность. Это вклад в общее дело защиты цивилизации свободного мира от диктаторов. "Я думаю, что те люди, которых я перечислил, они прекрасно понимают", – добавил Пионтковский.

Смотрите видео: Пионтковский рассказал, будет ли война между США и Китаем

Последние новости по оружию Украины