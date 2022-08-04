У Украины есть дипломатия, которая очень эффективно работает. Об этом в эфире 24 канала акцентировал российский публицист, оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
Важно НАТО работает с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия Украине
По его словам, на Западе есть еще 3 человека, которые на самом деле имеют существенные рычаги влияния – это Борис Джонсон, Энтони Блинкен, Ллойд Остин. Эти друзья Украину не подведут.
"Есть путинский человек в администрации – Джейк Салливан, который пытается вставлять "палки в колеса". Однако это ему удается все меньше и меньше", – отметил Андрей Пионтковский.
Что значит "отвлечь внимание"? Большое внимание нужно для того, чтобы отправить не 50 HIMARS, а 500?,
– акцентировал Андрей Пионтковский.
Он добавил, что Пентагон может потерять внимание к Украине, если направит 500 HIMARS и достаточный запас амуниции. Только после этого может заниматься чем-нибудь другим.
"Запад, НАТО, Великобритания – сейчас объективно союзники. Однако вся грязная работа, связанная с потерями собственных жизней, – решается украинцами", – сообщил Пионтковский.
Публицист отметил, что эти фразы "требовать больше" – не благотворительность. Это вклад в общее дело защиты цивилизации свободного мира от диктаторов. "Я думаю, что те люди, которых я перечислил, они прекрасно понимают", – добавил Пионтковский.
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Последние новости по оружию Украины
- Фонд помощи армии "Вернись живым" и турецкая компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, официально договорились о сотрудничестве.
- Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Италию за "новый пакет военной помощи", о котором до сих пор нет подробностей. Однако эту помощь задержали из-за политического кризиса в стране и отставки Марио Драги.
- Испания заявила, что не будет передавать Украине танки Leopard. Отмечается, что техника находится в "совершенно неблагоприятном состоянии".
- Штаты намерены передать Украине очередной пакет военной помощи. Его размер будет достигать 550 миллионов долларов. Президент Байден подписал необходимый документ. Ранее о дополнительной помощи заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.