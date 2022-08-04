В України є дипломатія, яка дуже ефективно працює. Про це в ефірі 24 каналу акцентував російський публіцист, опозиційний політик Андрій Піонтковський.
Важливо НАТО працює з оборонними компаніями, аби збільшити поставки зброї Україні
За його словами, на Заході є ще 3 людини, які насправді суттєві важелі впливу, – це Борис Джонсон, Ентоні Блінкен, Ллойд Остін. Ці друзі Україну не підведуть.
"Є путінська людина в адміністрації – Джейк Салліван, який намагається вставляти "палки в колеса". Проте це йому вдається все менше й менше", – зазначив Андрій Піонтковський.
Що значить "відволікти увагу"? Велика увага потрібна для того, щоб відправити не 50 HIMARS, а 500?,
– акцентував Андрій Піонтковський.
Він додав, що Пентагон може втратити увагу до України, якщо направить 500 HIMARS і достатній запас амуніції. Тільки після цього може займатися чимось іншим.
"Захід, НАТО, Велика Британія – зараз обʼєктивно союзники. Проте вся брудна робота, яка повʼязана із втратами власних життів, – вирішується українцями", – повідомив Піонтковський.
Публіцист зазначив, що оці фрази "вимагати більше" – не благодійність. Це вклад у спільну справу захисту цивілізації вільного світу від диктаторів. "Я думаю, що ті люди, яких я перерахував, вони це чудово розуміють", – додав Піонтковський.
Дивіться відео: Піонтковський розповів, чи буде війна між США та Китаєм
Останні новини щодо зброї Україні
- Фонд допомоги армії "Повернись живим" і турецька компанія Baykar, яка виробляє безпілотники Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci, офіційно домовились про співпрацю.
- Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Італії за "новий пакет військової допомоги", про який досі немає подробиць. Однак цю допомогу затримали через політичну кризу в країні та відставку Маріо Драгі.
- Іспанія заявила, що не передаватиме Україні танки Leopard. Зазначається, що техніка перебуває в "абсолютно несприятливому стані".
- Штати збираються передати Україні черговий пакет військової допомоги. Його розмір сягатиме 550 мільйонів доларів. Президент Байден вже підписав необхідний документ. Раніше про додаткову допомогу заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.