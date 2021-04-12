Критик режима Владимира Путина Андрей Пионтковский уверен, что Украине не стоит рассчитывать на помощь Европы, если Россия нападет. Вместе с тем президент России все же надеется на Европу.

Пионтковский отметил, по крайней мере, Европа признает, что Украина не нарушает Минские соглашения. В ЕС подтверждают, что Россия не выполняет базовые пункты о прекращении огня и выводе войск.

Важно Имперское безумие, – Пионтковский рассказал, чем для Путина завершится война на Донбассе

Что говорит Пионтковский о Европе

По словам критика уже этих действий достаточно, ведь больше ничего хорошего для Украины Европа якобы не сделает.

Забудьте о Европе. С паршивой овцы хоть шерсти клок,

– заявил Пионтковский.

Мужчина подытожил, что Европа погрязла в капитулянстве. Он утверждает, что российский президент рассчитывает на Европу.

Как ЕС реагирует на напряжение возле российско-украинской границы

Россия в марте – апреле начала стягивать свои войска к границе. Мол, для учений. Однако украинская разведка предупредила – агрессор готовит провокации.

США в поддержку Украины даже привели свои войска в Европе в полную боевую готовность. Президент Штатов Джо Байден позвонил на фоне этих событий президенту Владимиру Зеленскому.

Зато канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон говорили в конце марта о Донбассе с Путиным.

Правда, министры иностранных дел стран ЕС пообещали обсудить обострение на Донбассе. Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель тоже заверил Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.



Российская техника возле границы / Инфографика 24 канала