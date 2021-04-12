Критик режиму Володимира Путіна Андрій Піонтковський впевнений, що Україні не варто розраховувати на допомогу Європи, якщо Росія нападе. Натомість президент Росії таки сподівається на Європу.

Піонтковський зауважив, принаймні, Європа визнає, що Україна не порушує Мінські угоди. В ЄС підтверджують, що Росія не виконує базові пункти про припинення вогню і виведення військ.

Важливо Імперське безумство, – Піонтковський розповів, чим для Путіна завершиться війна на Донбасі

Що каже Піонтковський про Європу

За словами критика вже цих дій достатньо, адже більше нічого хорошого для України Європа нібито не зробить.

Забудьте про Європу. З паршивої вівці хоч вовни жмут,

– заявив Піонтковський.

Чоловік підсумував, що Європа загрузла в капітулянстві. Він стверджує, що російський президент розраховує на Європу.

Як ЄС реагує на напруження біля українсько-російського кордону

Росія у березні – квітні почала стягувати свої війська до кордону. Мовляв, для навчань. Однак українська розвідка попередила – агресор готує провокації.

США на підтримку України навіть привели свої війська в Європі у повну бойову готовність. Президент Штатів Джо Байден подзвонив на тлі цих подій президенту Володимиру Зеленському.

Натомість канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон говорили наприкінці березня про Донбас із Путіним.

Щоправда, міністри закордонних справ країн ЄС пообіцяли обговорити загострення на Донбасі. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель теж запевнив Дмитра Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Євросоюзу.



Російська техніка біля кордону / Інфографіка 24 каналу