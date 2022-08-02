Настолько сумасшедший, что его убрали – Пионтковский о новом сообщении медведева

путинский прихвостень медведев опубликовал на своей странице "Вконтакте" очередной нацистский пост, в котором угрожал после захвата Украины напасть на Грузию и Казахстан. Впоследствии этот пост убрали, потому что он сумасшедший.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что накануне 1 августа Медведев выдал безумный пост.

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Он настолько сумасшедший, что россияне через несколько часов это осознали и его забрали. Там о том, что они пойдут войной не только на Украину, но и захватят Грузию и Казахстан,

– подчеркнул Пионтковский.

По его словам, Казахстан о россии давно все понял. "И с таким достоинством президент Казахстана на петербургском форуме "дал пощечину" вождю россиян", – говорит публицист.

Пионтковский добавил, что россия проиграла не только Украину, они проиграли все постсоветское пространство.

Пионтковский о посте медведева и ситуации на Тайване: видео



О чем написал медведев

Бывший президент россии медведев опубликовал "ВКонтакте" очередной дикий нацистский пост, в котором угрожал после захвата Украины напасть на Грузию и Казахстан .

. В своем посту он называл Казахстан и Грузию искусственными, ущербными государствами, которые не имеют права на существование и должны стать частью россии.

Через некоторое время пост удалили , а помощник медведева написал, что его страницу взломали. Но это уже не суть важно. Поскольку содержание поста совсем не отличалось от той нацистской дичи, которую медведев писал до этого.

, а помощник медведева написал, что его страницу взломали. Но это уже не суть важно. Поскольку содержание поста совсем не отличалось от той нацистской дичи, которую медведев писал до этого. Ведь абсолютно все – и сторонники, и враги – понимают, что именно так российские власти действительно и думают. Даже если медведев и не писал этот пост – написанное все равно ничем не отличается от того, что регулярно заявляют разные российские депутаты и чиновники.

К слову, кремлевская пропаганда систематически лжет о победах российской армии в войне с Украиной. Однако оккупанты проигрывают на поле боя и панически боятся Вооруженных Сил Украины. Очевидно, что россияне признают силу украинской армии и восхищаются ее бесстрашием.