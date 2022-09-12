Так последние заявления кадырова в эфире 24 канала прокомментировал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, у кадырова личная "уния" с путиным, а не с российскими властями. Когда все начнет разваливаться, он будет отстаивать свои интересы.

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Кстати, сейчас кадыров недвусмысленно напоминает, что "вы, русские свиньи, должны платить мне дань". Таковы меседжи человека, который гордился тем, что первого россиянина зарезал в 16 лет. Он понимает, что его "уния" заключена не с российскими властями, а лично с путиным,

– отметил Пионтковский.

Кадыров в жизни не согласится возглавить росгвардию или пойти на другую должность в москве. Он понимает, что спецслужбы ненавидят его и сделают все, чтобы расплатиться с ним.

Также Пионтковский предполагает, что в россии произойдет распад из-за военного поражения Украины. И, как только путин уйдет, то кадыров начнет бороться за собственное влияние или вообще попытается сделать чечню независимой.

"Кадыров напомнил, что россия – "конфедерация" чечни и россии. И статус "конфедерации" держится на личной унии путина и кадырова. Без путина он отказывается продолжать эту унию", – считает Пионтковский.

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