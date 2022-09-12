Так останні заяви Кадирова в ефірі 24 каналу прокоментував російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, у кадирова особиста "унія" з путіним, а не з російською владою. Коли все почне розвалюватися, він буде відстоювати власні інтереси.

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До речі, зараз кадиров недвозначно нагадує, що "ви, російські свині, маєте платити мені данину". Такі меседжі людини, який пишався, що першого росіянина зарізав в 16 років. Він розуміє, що його "унія" заключена не з російською владою, а особисто з путіним, –

зазначив Піонтковський.

Кадиров в житті не погодиться очолити росгвардію чи піти на іншу посаду у москві. Він розуміє, що спецслужби ненавидять його і зроблять все, щоб з ним розквитатися.

Також Піонтковський припускає, що, в росії станеться розпад через військову поразку Україні. І, як тільки путін піде, то Кадиров почне боротися за власний вплив або ж взагалі спробує зробити чечню незалежною.

"Кадиров нагадав, що росія – "конфедерація" чечні та росії. І статус "конфедерації" тримається на особистій унії путіна та кадирова. Без путіна він відмовляється продовжувати цю "унію", – вважає Піонтковський.

Піонтковський про останні заяви Кадирова: дивіться відео

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