Так останні заяви Кадирова в ефірі 24 каналу прокоментував російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, у кадирова особиста "унія" з путіним, а не з російською владою. Коли все почне розвалюватися, він буде відстоювати власні інтереси.
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До речі, зараз кадиров недвозначно нагадує, що "ви, російські свині, маєте платити мені данину". Такі меседжі людини, який пишався, що першого росіянина зарізав в 16 років. Він розуміє, що його "унія" заключена не з російською владою, а особисто з путіним, –
зазначив Піонтковський.
Кадиров в житті не погодиться очолити росгвардію чи піти на іншу посаду у москві. Він розуміє, що спецслужби ненавидять його і зроблять все, щоб з ним розквитатися.
Також Піонтковський припускає, що, в росії станеться розпад через військову поразку Україні. І, як тільки путін піде, то Кадиров почне боротися за власний вплив або ж взагалі спробує зробити чечню незалежною.
"Кадиров нагадав, що росія – "конфедерація" чечні та росії. І статус "конфедерації" тримається на особистій унії путіна та кадирова. Без путіна він відмовляється продовжувати цю "унію", – вважає Піонтковський.
Піонтковський про останні заяви Кадирова: дивіться відео
Кадиров хотів "піти у відставку", але передумав
- 4 вересня ватажок чечні рамзан кадиров заявив про бажання "піти у відставку" з посади глави чечні. Він пояснив, що нібито "засидівся на посаді". У росЗМІ одразу з'явилася інформація, що кадиров може очолити росгвардію.
- Російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський прогнозував, що кадиров в жодному разі не поїде на посаду в москву. Все через цілком логічні причини.
- Зовсім скоро кадиров раптово заговорив, що не буде йти у відставку.