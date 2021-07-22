Продолжается системная измена Украины, – Пионтковский о соглашении США и Германии

Джо Байден и Ангела Меркель договорились о гарантиях для Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Однако после соответствующего соглашения обещания США и Германии могут потерять ценность.

Об этом в эфире программы WTF на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. На фоне договоренностей с США канцлер Германии уже позвонила президенту России.

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Ситуация по соглашению Германии и США – серьезная

Пионтковский отметил, обещаниям США и Германии верить нельзя. По его словам, сейчас они разве что смешные.

Ситуация гораздо серьезнее, продолжается системная измена Украины,

– сказал российский публицист

С "Северным потоком-2" можно было бы "жить", хотя это серьезная потеря, несколько миллиардов долларов, однако с таким же энтузиазмом Меркель, Макрон и Байден могут пытаться продавить изменения в украинское законодательство. Говорится о вопросах легализации террористических группировок ОРДЛО, сказал Пионтковский.

В то же время даже в Конгрессе США осуждают новый пакт Байдена и Меркель. По словам публициста, большинство в Конгрессе, не только республиканские противники Байдена, но и демократы резко осуждают соответствующие договоренности.

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