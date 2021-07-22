Продолжается системная измена Украины, – Пионтковский о соглашении США и Германии
Источник:24 канал
Джо Байден и Ангела Меркель договорились о гарантиях для Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Однако после соответствующего соглашения обещания США и Германии могут потерять ценность.
Об этом в эфире программы WTF на 24 канале рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. На фоне договоренностей с США канцлер Германии уже позвонила президенту России.
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Ситуация по соглашению Германии и США – серьезная
Пионтковский отметил, обещаниям США и Германии верить нельзя. По его словам, сейчас они разве что смешные.
Ситуация гораздо серьезнее, продолжается системная измена Украины,
– сказал российский публицист
С "Северным потоком-2" можно было бы "жить", хотя это серьезная потеря, несколько миллиардов долларов, однако с таким же энтузиазмом Меркель, Макрон и Байден могут пытаться продавить изменения в украинское законодательство. Говорится о вопросах легализации террористических группировок ОРДЛО, сказал Пионтковский.
В то же время даже в Конгрессе США осуждают новый пакт Байдена и Меркель. По словам публициста, большинство в Конгрессе, не только республиканские противники Байдена, но и демократы резко осуждают соответствующие договоренности.
Пионтковский о последствиях сделки по "Северному потоку-2": смотрите видео
Соглашение между США и Германией: коротко
- 21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель согласовали вопрос Украины и запуска "Северного потока-2". Берлин будет ходатайствовать о продлении договора о транзите газа через Украину.
- Германия якобы инициирует санкции Евросоюза против экспорта российского газа в случае, если Россия использует газопровод, как оружие.
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что еще не известно, будет ли придерживаться соответствующих обязательств Россия.