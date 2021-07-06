Неизвестно, на стороне кого будет Байден, – Пионтковский о визите Зеленского в США

В США понимают, что уступки Владимиру Путину в вопросе Украины могут иметь последствия в противостоянии Китаю. Этим может воспользоваться Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон.

Об этом в эфире программы "Теории заговора" рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Уступки Кремлю могут повлиять на позицию США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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"Американцы довольно успешно пытаются создать союз – так называемый Тихоокеанский НАТО – который сейчас называют "союзом четверки" – Индии, Японии, Австралии и США, которые противостоят Китаю", – сказал Пионтковский.

По его словам, соответствующая инициатива настолько успешна, что сейчас рейтинги и популярность США в Индии составляют 80%, то же самое в Японии – страны понимают, что только США вместе с ними могут защитить этот регион от агрессии Китая.

Встреча в Вашингтоне будет важной не только для Украины

Однако Андрей Пионтковский пояснил, что мало кто сможет довериться гарантиям США по противостоянию Китаю, если они отступят перед Россией.

Именно поэтому роль Владимира Зеленского во время встречи с Джо Байденом будет историческая. Он может попросить поддержки у союзников, а в Вашингтоне его поддержит подавляющее большинство Конгресса, считает российский публицист.

"Это требует мужества, энергии и решимости противостоять этому лобби. И никто не знает, в тот день, когда Зеленский туда (в Вашингтон – 24 канал) прибудет, на стороне кого тогда будет Байден. Если потребуется, то надо противостоять и Байдену. Это позиция, от которой Украина не может отступить", – сказал Пионтковский.

Интервью с Андреем Пионтковским: смотрите видео 24 канала

Визит Зеленского в США: коротко