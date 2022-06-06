Пионтковский ответил, повлияет ли возможная отставка Джонсона на помощь Украине

В Великобритании консерваторы будут голосовать за вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Однако, даже если политик уйдет в отставку, поддержка Украины со стороны британской стороны останется неизменной.

Об этом 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский. По его словам, украинский народ, против которого Россия развязала полномасштабную войну, поддерживает большинство британцев.

Как британцы относятся к возможной отставке Джонсона: свежий опрос

"Даже если консерваторы сегодня (6 июня – 24 канал) выберут другого лидера вместо Бориса Джонсона, ничего не изменится. Вся Великобритания поддерживает Украину, переживает свою историческую молодость", – отметил публицист.

По словам Пионтковского, сейчас Великобритания является одной из лидеров в мире среди поддерживающих украинцев государств.

Для них Украина 2022 года, которая борется один на один с Владимиром Путиным – это Великобритания 1940 года, которая также один на один боролась с Гитлером,

– добавил публицист.

Что известно о возможной отставке Джонсона

Депутаты Консервативной партии уже начали тайное голосование, которое определит, останется ли Борис Джонсон премьер-министром Великобритании. Чтобы сохранить должность, политик должен получить поддержку не менее 180 консерваторов, если проголосуют все.

Голосование проходит в одной из комнат комитетов. Результаты будут известны через час после завершения голосования – около 23:00 по киевскому времени.

Если голосование за выражение вотума недоверия провалится, то Джонсон продолжит выполнять свои обязанности и будет иметь иммунитет от еще одного голосования в год.

Напомним, что проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate. Члены правительства и сотрудники обвинены в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране.

Джонсон подтвердил, что посещал вечеринку во время локдауна. В то же время он заверил, что считал мероприятие рабочим. Премьер также принес свои извинения за свой поступок.

Согласно результатам опроса, проведенного агентством социологических исследований Opinium, 59% граждан Великобритании считают, что депутаты должны проголосовать против Бориса Джонсона во время вотума недоверия.

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