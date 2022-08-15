Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он также добавил, что гиркин присоединился к рядам борцов против "нацизма в Украине".

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Чем закончится история с гиркиным

По словам публициста, он очень резко критикует путина за то, что тот "не является настоящим фашистом". Пионтковский отметил, что его активизация и вброс в политическое поле могут дать определенные результаты.

Возможно, вождю боевиков даже доверят какой-то отряд. Однако тогда его скоро найдут украинские силы. По мнению публициста, это может быть причиной его вбросов.

Допускаю, что до 15 декабря гиркина будет ликвидирована в боях под Херсоном,

– сказал Пионтковский.

Справка. Отряд игоря стрелкова-гиркина в 2014 году активно участвовал в захвате Славянска, начав таким образом войну на Донбассе. Впоследствии он стал так называемым "министром обороны" оккупированной территории Донбасса. В Украине против гиркина возбуждены дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности, пытки и умышленные убийства.

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